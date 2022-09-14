資本集團（Capital Group）認為，美國經濟可能已處於衰退邊緣，甚至已陷入衰退，但假使目前趨勢持續，預料將不至於出現如2008金融海嘯時的經濟大衰退。而在經濟衰退時期，採納「全天候投資策略」是得以化險為夷的關鍵。

美國GDP上半年已連2季下跌，符合經濟衰退的普遍定義，許多投資人紛紛開始憂慮美國經濟是否已陷入衰退。然而目前美國國內就業市場仍然強勁，失業率處於歷史低位，卻又有別於一般人對經濟衰退的認知。

資本集團表示，美國當地消費者已深切體會到經濟衰退所帶來的影響，認為美國經濟可能已處於衰退邊緣，甚至已經陷入衰退，但若目前趨勢持續，預料將不至於出現像2008金融海嘯時的經濟大衰退。

資本集團表示，勞動市場是至今少數未反映經濟衰退跡象的數據之一。不過，隨著聯準會大舉升息，房貸利率飆升，房屋市場已出現劇烈反應，若房市出現大幅調整，此次經濟衰退更有可能會加劇、延長。

資本集團認為，經濟衰退伴隨的曙光是通膨可能逆轉，隨著經濟開始衰退及需求減弱，未來幾個月物價有機會續降，多項跡象顯示通膨可能已經見頂。歷史經驗顯示，每一輪經濟衰退都有嚴峻之處，但經濟衰退往往為時短暫、經濟擴張則更強勁，故投資人不需過度悲觀。

而債市年初至今已出現40年來最大跌幅，隨著貨幣政策緊縮，預計市場波動仍將加劇。資本集團建議投資人可增持較優質投資產品，並尋找適當時機投資多元債券，如資本集團全球機會非投資等級債券基金，能協助投資人在經濟衰退風險增加期間靈活布局、尋找高息機會。

股市方面，資本集團指出，採納「全天候投資策略」是經濟衰退期間化險為夷的關鍵，必須找出具備穩定現金流和可靠利潤率的優質企業，尤其是穩定及持續增加配息的公司，如醫療保健、軟體和保險公司等。

資本集團建議投資人，可在投資組合中納入「資本集團新視野基金」，藉由其緊貼市場變革特性，協助投資人捕捉顛覆式創新的長期投資機會。唯因短期內市場波動風險較大，建議採用定期定額策略布局。