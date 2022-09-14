據最新統計，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，雖然年增幅達135%，不過稅收已連續三個月走跌，為房地合一稅上路以來首見，反應目前市場交易熱度降溫，過去飆漲的房價趨緩、套利空間壓縮，房市有退燒跡象。

據財政部資料，自去年7月房地合一稅2.0上路以來，房地合一稅收持續增加，去年底討論預售屋禁止換約政策時，引爆一波預售屋逃命潮，去年12月稅收達新高的47.3億元。今年稅收高峰則是出現在5月的35.6億元，不過隨著房市交易降溫、房價漲勢趨緩，房地合一稅收也連續三個月出現緩步下滑。

統計顯示，今年8月個人房地合一稅收為31.4億元，年增達135%，曾敬德表示，主要是去年7月房地合一2.0新制上路，許多交易趕在新制上路前完成，導致8月的基期較低。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，與簽約當下約有1～3個月的落差，以過去幾個月市場交易量都已經開始量縮來看，房地合一稅收如預期的緩步縮減。

不過出乎意料之外是，近期單月稅收還能維持30億以上，由此可見2016年以後買進交易的不動產，房價都有顯著的增值，即使交易量縮，但申報的房地合一稅收仍高。

而今年5月開始陸續受到疫情、股災、升息等外在因素干擾，房市交易量已經逐漸下滑，加上預售換約也被納入房地合一稅收內，在政策上路前，還是會有些預售換約轉手，繳納房地合一稅收。

以六都8月稅收來看，稅收最高的仍是台中市5.6億元，其次為新北市、高雄市均為5億元，以年增幅來看，高雄年增幅在二倍以上，雙北及台中年增幅則約在1.4～1.6倍之間。