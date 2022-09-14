「冥冥之中有如神相助！」王福得說，當時像是有神明指引他前進方向，最終順利找到阿嬤。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府警察局學甲分局9日接獲通報協尋72歲家住新營的陳姓阿嬤，警陸空協尋5天仍無所獲，13日出勤前至所在地庄主廟「紅蝦港中太宮」拜拜求助後，不到20分鐘就在附近河床尋獲，阿嬤人平安、精神狀態良好，讓在場員警直呼神奇。

學甲警分局9日晚間9點接獲新營警分局通報，協尋一位患有失智症陳姓阿嬤，警方調查，阿嬤9日上午10點從新營騎乘機車出門後，曾行經學甲區三慶里新芳與紅茄路口。

當地因地處偏僻、範圍廣大，頂洲派出所所長廖聰順和員警調閱多處民間監視器追蹤過濾行跡，並指揮調度頂洲社區守望相助隊員，更延請空拍團隊，運用其專業空拍設備加入協尋行列。

警民合力找尋仍無所獲，警方鎖定陳姓阿嬤可能出現的地方和方向，改採機巡兼步巡，以同心圓方式廣泛搜尋，13日出勤前更至所在地庄主廟「紅蝦港中太宮」拜拜祈福。

神奇的是，參拜後出勤不到20分鐘，即傳來佳音，巡佐王福得在紅蝦港急水溪河床終發現陳姓阿嬤跌坐其中，萬幸的是身上無外傷、生命狀態穩定，這幾天疑靠喝溪水過活，奇蹟似的存活下來。

「冥冥之中有如神相助！」王福得說，當時像是有神明指引他前進方向，最先看到一頂安全帽，經比對相片疑為陳姓阿嬤所配戴，又看到拖鞋，在附近草叢堆找尋，就看到人了。家屬得知阿嬤平安後，頻向警方說感謝。