對流雲系發展旺盛，氣象局發布2縣市大雨特報，今（14日）宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。同時今天生成的南瑪都颱風位在台灣東方海面上，向西北西前進，目前距離台灣遙遠，但周末（17、18日）後路徑變化大，台灣附近將會有長浪。

氣象局發布宜蘭、花蓮2縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，梅花颱風逐漸遠離，桃園以北及台東清晨仍有陣雨出現，不過白天降雨都明顯減緩，今天（14日）天氣轉穩定，各地大多為多雲到晴，可以見到陽光，只有東半部地區仍有零星降雨的機會，而午後在東半部及其他各山區局部可能有雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫。溫度方面，白天高溫預估為31至33度，感受溫暖舒適。

南瑪都颱風周末後路徑變化較大，周末起台灣附近也受影響，有長浪。(翻攝自報天氣 - 中央氣象局 FB)

周四至下周一（15日至19日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫逐漸回升，感受上較為溫暖舒適。

颱風方面，氣象表示，第14號輕度颱風「南瑪都」中心位於台北東方1970公里之海面上，未來預測向西北西朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響，但周末（17、18日）後南瑪都路徑變化較大，周末起台灣附近也受影響，會有長浪。而梅花颱風已北上遠離台灣，莫柏颱風在距離台灣4000公里外海面上無影響。