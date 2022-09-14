對流雲系發展旺盛，氣象局發布2縣市大雨特報，今（14日）宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。同時今天生成的南瑪都颱風位在台灣東方海面上，向西北西前進，目前距離台灣遙遠，但周末（17、18日）後路徑變化大，台灣附近將會有長浪。
氣象局表示，梅花颱風逐漸遠離，桃園以北及台東清晨仍有陣雨出現，不過白天降雨都明顯減緩，今天（14日）天氣轉穩定，各地大多為多雲到晴，可以見到陽光，只有東半部地區仍有零星降雨的機會，而午後在東半部及其他各山區局部可能有雷陣雨，不過降雨範圍較小、也較短暫。溫度方面，白天高溫預估為31至33度，感受溫暖舒適。
周四至下周一（15日至19日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫逐漸回升，感受上較為溫暖舒適。
颱風方面，氣象表示，第14號輕度颱風「南瑪都」中心位於台北東方1970公里之海面上，未來預測向西北西朝日本南方海面前進，短期內對台灣沒有直接影響，但周末（17、18日）後南瑪都路徑變化較大，周末起台灣附近也受影響，會有長浪。而梅花颱風已北上遠離台灣，莫柏颱風在距離台灣4000公里外海面上無影響。
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