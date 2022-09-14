眉毛不僅是五官之首，在面相學上也占有舉足輕重的位置。運勢命理網站《靈匣網》分享，如果男人擁有龍眉、北斗眉、臥蠶眉、獅子眉，多半都擁有不錯的社會地位，自然收入不低、財運旺盛。

▍龍眉：眉毛位置略高，眉寬且齊整，眉峰明顯

龍眉好比飛龍在天，看上去很有氣勢。有此眉相的人精明能幹、做事果斷、條理清晰，喜歡結交朋友。男人有此眉相多能出人頭地，成為棟梁之才，過去就有不少將帥高官都是此眉相；女人有此眉相多半性格強勢，容易與人起衝突，但運勢不差，也是富貴之人。

▍北斗眉：眉頭略彎，眉毛寬長，眉尾下垂

北斗眉又稱壽星眉。有此眉相的人外表敦厚溫和，且才華出眾、足智多謀、品行端正，高智慧又很長壽，不僅注重感情，異性緣也非常好，值得注意的是，有此眉相的人容易突發橫財，而且一生有多次橫財降臨，財運能稱王。

▍臥蠶眉：眉身彎曲，眉尾向上高揚

臥蠶眉指的是眉毛清秀，顏色烏黑亮澤，遠看就像蠶一樣的眉型。有此眉相的人心思縝密且機智，腦袋靈活、心靈手巧，能夠快速找到發家致富的要領，因此這樣的人多半都擁有不錯的社會地位，加上能力出眾，早早就能夠在職場上取得佳績，財運自然不錯。

▍獅子眉：眉頭整齊，眉形寬大彎曲，眉尾粗大

獅子眉粗濁中見清氣。有此眉相的人勢力強大，擁有非常好的發展機會，且領導能力出眾，容易讓人信任，工作上深得主管喜愛，收入自然不低，晚年運勢極好，越老越好命。