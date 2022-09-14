新北市消防局計畫在新莊頭前運動公園打造「新北市防災科技體驗館」，不過頭前重劃區近年來人口逐漸增加，園內有塊2.5公頃的國中預定地，市議員陳文治今總質詢時表示，消防局未與地方溝通、開設公聽會，今年5月就急著發包防災科技體驗館，根本是「鰲拜圈地」的作為。對此，新北市長侯友宜表示，將責成局處多多溝通，民眾接受設置才是最重要的。

頭前運動公園占地約3.5公頃，消防局預計打造地上3層、地下1層的防災科技體驗館，預計2026年完工。

陳文治指出，新莊副都心未來將是新北市重鎮，頭前重劃區人口也會邁向10萬人，但整區只有一個頭前國中，頭前運動公園內有一塊2.5公頃的國中用地，市府未與地方溝通就急著發包防災體驗館，又不做都市計畫變更，未來人口越來越多，一定會有增設國中的需求，若要利用此塊地設置國中，根本不符合教育部「學校校地可開發使用面積至少應有四公頃」的規定。

對此，侯友宜表示，該案也有其餘議員關心，將要求局處多多溝通，爭取地方認同；教育局長張明文說，若要設校都會有專業評估；消防局長黃德清表示，該案仍可以與地方溝通，若民眾不要在這個地方，還可以換地點設置。

「哪有發包才辦公聽會！」陳文治質疑，市府當初承諾要做好溝通，但根本沒有開公聽會，今年6月就標出規畫設計工程，若市府後續要換地點，如何確保廠商不會求償，民間提國賠後，是否又要浪費公帑？