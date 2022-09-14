救護人員指稱當天報案人聲稱不認識送醫的林姓男子。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

原鄉部落驚傳凶殺案？南投縣仁愛鄉28歲林姓男子12 日一早就喝酒，曾與同事起口角遭毆打後，還去雜貨店買酒喝，下午同事報案指他路倒在廬山部落一處路旁，未料男子送醫救治隔天、13日下午不治，家屬報案指林男遭同事殺害，檢警將解剖遺體釐清死因並展開調查。

據了解，死者林姓男子為仁愛鄉平靜部落居民，與嫌疑人劉姓男子、田姓男子都是工作上的同事，他因為工作的關係借住劉姓同事位於廬山部落的家，12日一早他在同事家就開始喝酒。

初步調查，12日上午11時許，林姓男子酒後與同事起口角，遭劉姓及田姓男子毆打，林男被打後曾與居民閒聊，當時並無異狀，下午2時許劉姓及田姓男子卻發現林男倒臥路邊報案，可能是因為曾毆打過林男，心生畏懼才假裝互不認識。

救護人員，當時劉姓男子與田姓男子開著小貨車將林男載到廬山溫泉前方與救護車會合，當時曾詢問他們與傷者的關係，他們均聲稱不認識傷者，而林姓男子外觀也看不出明顯外傷，當作是酒後路倒患者送醫。

警方強調一切仍在偵辦中，林姓男子是酒後與劉姓、田姓男子起衝突，導致傷害致死？或是酒後跌倒自摔受傷？除了調查相關監視器影像以外，也將解剖遺體釐清死因。

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