每年夏末秋初觀眾最期待的雲門舞集戶外公演，因為疫情，實體演出已停辦了兩屆，上一次演出已是2019年，當時是創辦人林懷民的雲門退休「畢業典禮」，觀眾在廣場上對他高喊：「我愛你。」的熱情景象猶在眼前，一眨眼3年過去，雲門在本週六總算要重返廣場演出，將呈現藝術總監鄭宗龍的作品《霞》。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，「雲門戶外公演與國泰走過27年，已不只是雲門舞集的演出，也是和觀眾的約定。今年特別挑選在疫情中創作的《霞》，希望能透過這道溫暖的霞光，帶給觀眾希望，得到前進的勇氣。」

更特別地是，本週六台北場次演出後，雲門藝術總監鄭宗龍將帶領團隊於現場拉起巨幅布條，貫穿兩廳院廣場，與國泰金控一起鼓勵民眾，即便未來世界仍充滿變動與不確定，仍可以擁抱變化，一起勇敢前行。

《霞》演出將於9月17日晚上19：30在台北兩廳院戶外藝文廣場登場。9月16日（五）晚間19：30同一地點，也會有「生活律動健康日」活動，由雲門舞集舞蹈教室帶領民眾透過律動一起打開身體。