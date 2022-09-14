磊山保經包下星宇航空班機，搭載上百名績優業務同仁至日本上空進行航空微旅行。(磊山提供)

隨台灣逐步放寬邊境管制，國內航空公司看好下半年運量將大幅成長，旅遊業者也準備迎接這場出國「報復性旅遊」商機，攸關出國旅客的「旅遊平安險」也配合金管會政策，9月陸續重新調整新版上架；磊山保經提醒出國旅遊考量海外染疫風險，建議民眾納入醫療險、旅平險、全民健康保險等「三險」，碰到突發狀況才能獲得最佳保障。

在各國邊境陸續鬆綁管制措施、團體旅遊尚未獲核准開放之際，磊山保險經紀人公司在員工獎勵旅遊上別出心裁，今天包下星宇航空班機，搭載上百名績優業務同仁，飛行至日本上空進行航空微旅行體驗。

磊山保經業務總經理林世德表示，年初進行獎勵旅遊規劃時，就有兩套劇本，一是台灣已恢復團體出國，帶著同仁前往日本旅行，二是尚未恢復，讓久未出國的夥伴們，感受疫情之下獨有微旅行體驗，為人生自傳增添不同記憶點。

面對全球陸續開放觀光大門，翔順旅行社表示，近來不少上班族選擇赴泰國旅遊，行程較短、搭配「3＋4」等，扣除前、後的周末假日後，只要請5天假就可以成行；不過，新冠疫情在國際間依舊存在風險變數，林世德建議，國人出國前先做好「三險」準備。

首先，醫療險額度要確認，林世德建議，出發前一定要了解自身的醫療險是否足夠，若需要加強保障，最慢出發前30天要完成投保，避免保險公司進行體況調查需要額外時間，耽誤整體權益；同時，英文版醫療保險證明也要一併帶出國，若用到海外醫療，當地外國醫師也能看到的保險內容，比較能精準開立符合實際就醫狀況和保險申請條件的醫師證明。

第二，添購海外旅平險；9月起各家保險公司將陸續推出新版旅平險，其中「海外突發疾病險」將視各家商品費率進行增減，民眾在購買時應先詳閱條款，確認所購買的商品是否符合自己所需。

第三，瞭解全民健康保險海外醫療申請必備文件；林世德表示，若出國期間發生不可預期的緊急傷病，須立即在國外院所就醫，可在門診、急診治療當日或出院之日起6個月內，檢附以下文件申請核退醫療費用，核退標準則依全民健康保險給付規定核實支付，惟訂有上限，以支付國內特約醫院及診所平均費用為最高之上限額，並每季公告於健保署網站。

若在大陸地區住院5日以上的核退申請案件的診斷書及醫療費用收據正本，需先至大陸地區公證處辦理公證，再持公證書正本向財團法人海峽交流基金會辦理驗證後，再提出申請。