時序入秋、天氣變涼，開始有民眾想吃鍋，但醫師表示，近日遇到一年輕病患吃麻辣鍋後，隔天開始覺得胸口悶痛，結果竟是在食道中段有4個成環型排列的潰瘍，顯示食道嚴重受損，分析食道嚴重受損的原因是麻辣鍋除了高溫外，還含熱油、辣度、辛香料。他提醒，若食道嚴重受損，就醫前要飲食清淡、配開水或吃流質食物，且要避免用力嘔吐，才不會讓小傷口變成大傷口。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，近日內門診遇到一名19歲年輕人和朋友去吃麻辣鍋，當天晚上未出現不適，但隔天起覺得胸口悶痛，進食的時候會特別疼痛，於是就醫接受胃鏡檢查，結果居然在食道中段的地方（即胸口處）看到4個一公分大小的潰瘍呈環型排列，其中一個潰瘍還在出血，狀況看來挺嚇人的，像這樣的傷口很多都是因為膠囊卡在食道引起，吃東西引起算是少見。

錢政弘表示，喝熱湯或是熱茶可能造成食道黏膜受傷，如同燙傷般造成黏膜脱皮，但較少造成多個潰瘍，推測麻辣鍋除了熱湯外還有「熱油」，溫度會更高，若此時大口趁熱吃，食道會難以承受。另一原因是「辣」，在2016年有人吃魔鬼辣椒後，出現劇烈嘔吐和胸痛，檢查發現食道破裂2.5公分，還併發氣胸和縱隔腔氣腫，最後插管住院3週。

錢政弘並表示，還有一種可能是食材或辛香料，曾有一案例是喝自製的中藥湯造成食道潰瘍，原因是部分藥材混合後有黏著性，會附著在食道黏膜，此時應多喝一些開水，以確保辛香料或藥材不會停留在食道。

他並提醒，民眾若遇相同情況，還未就醫前要飲食清淡、配開水或吃流質食物，盡量避免用力嘔吐，才不會讓小傷口變成大傷口。