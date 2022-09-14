2022國際半導體展（SEMICON Taiwan）今（14）日登場，半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)七度參與、展示半導體綠色製程解決方案布局實力。展望2022年下半年，由於在手訂單續創新高，使營運維持良好動能，公司對下半年營運成長深具信心。

此外，信紘科將於16日舉辦的「TechXPOT創新技術發表會」中，針對「活化再利用：含高濃度雙氧水之廢有機溶劑」議題，分享「再利用解決方案：半導體製程廢有機溶劑去除雙氧水」及製程特殊廢液、系統整合、製程機能水等三大領域的完整專業技術。

信紘科表示，公司已有多項設備與系統服務紮根於綠色製程解決方案。其中，「再利用解決方案：半導體製程廢有機溶劑去除雙氧水」日前已獲政府單位技術佐證，為目前台灣唯一且安全去除雙氧水並不破壞溶劑基質的解決方案。

信紘科指出，受限於溫度、壓力、占地等條件，多數半導體晶圓製造廠於廠區內建置處理系統相當困難，且因廢液含高濃度雙氧水，清運過程中容易造成氣爆風險，並需負擔高昂清運費用，現行採事業廢棄物焚化所產生二氧化碳，也會造成環境負擔。

對此，信紘科開發完成「廢有機溶劑去除雙氧水」技術，利用精密儀器設備進行定性及定量分析，選擇適當的高級氧化反應法並加入專利配方藥劑進行廢液處理，不僅每年可為客戶節省10％的清運處理費用，也可減少約3000噸的二氧化碳排放。

同時，由於基質保持完整，處理後的廢液符合工業級標準提供相關產業使用，甚至可進一步純化為電子及化學品回到廠區再次使用，協助客戶達到廢液活化再利用，創造循環經濟，一同邁向淨零、ESG永續發展的目標。

據國際半導體產業協會（SEMI）「全球半導體設備市場報告」（WWSEMS）指出，2022年第二季全球半導體製造設備出貨金額264.3億美元，季增7％、年增6％，其中台灣占比達25.27％稱冠，可見隨著晶圓廠產能持續提升，為設備業創造良好業務開拓空間。

受惠客戶積極擴廠擴產，帶動大型統包訂單需求增加，配合拆移機及二次配業務延伸至氣體領域，信紘科目前在手訂單續創新高，加上綠色製程解決方案業務的「廢有機溶劑去除雙氧水」已進入個案再利用審查階段，使營運維持良好動能，對下半年營運成長深具信心。