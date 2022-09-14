動保處為牛隻抽血，即時監測牛隻健康狀況。（新北市動保處提供）

新北市幅員遼闊，地形地貌及自然資源豐富，有上百間畜牧場，為把關畜、漁產食安，新北市動保處獸醫師每年上山下海巡迴轄區各牧場進行訪視，今年迄今已訪視輔導超過600場次，除了提供牧場場主最直接的協助外，亦從源頭開始就為畜產品的食品安全做好把關。

動保處表示，為維護食用安全以及讓民眾吃得健康，落實畜、禽動物食品生產源頭控管，除了對新北市畜牧場加強定期檢驗抗生素藥物殘留是否符合規定外，亦逐一對各畜牧場動物進行健康檢查、抽血等。除了提供農戶最直接及快速的諮詢和診療服務外，並將最新的生物安全防護觀念及設備予農戶，除了讓所有養殖動物遠離疾病的威脅外，更增進畜產品的食安。

新北市家禽合作社祕書長吳富城表示，除每天親自督促整場清潔及消毒工作，確保場區乾淨，並要求每輛運禽車須經過隧道式消毒機徹底消毒後才能離場外，更感謝動保處定期前往作場區採樣雞隻肛門拭子檢體檢驗，確保供應大台北的禽隻安全無疑。淡水區的酪農戶王明得說，動保處隨時提供最新的國內外疫情資訊以及養牛相關知識，讓每隻牛都健健康康，提供最新鮮且安全的牛乳給新北市民。

動保處表示，防疫視同作戰，不可鬆懈，動物疾病的防治除了按照免疫周期執行疫苗免疫外，同時落實病媒防治及環境衛生管理，降低環境病媒數量及其傳播機率，並配合每周三全國畜牧場同步消毒日，降低疾病發生機率及損失。如發現動物有相關疫病應儘速撥打24小時專線02-29596353通報，動保處會立即派員調查及輔導防疫工作，協助農民維護畜牧產業安全以及為畜產品的安全做把關。