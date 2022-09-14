爭取連任的嘉義縣中埔鄉某蔡姓村長，曾向黃姓參選人喊話「若你能退出」、「給你30」等，檢警調懷疑他欲以30萬元「搓圓仔湯」，檢方6日展開搜索、調查後，今依違反公職人員選舉罷免法，對蔡姓村長提起公訴，而這也是嘉義今年首件被查獲的賄選案。

本屆村長選舉，60歲蔡姓村長、黃姓參選人與其他2人競爭，蔡姓村長當選，黃姓參選人獲第2高票，今年選舉，村長爭取連任，黃姓對手現為社區發展協會理事長，也登記參選，2人再度交手。

據黃姓參選人說，蔡村長曾約他見面，透露要給他好處讓他退選，後來蔡村長傳line給他，提及「一句話30給你」，消息在地方傳開來，6日檢警搜索蔡村長住處，查扣手機、村民名冊等物證，複訊後裁定50萬元交保，村長事後說事情有蹊蹺，懷疑遭人設計。

今承辦檢察官柯文綾偵查終結，對蔡姓村長提起公訴。嘉義地檢署表示，蔡姓村長為達勝選目的，竟以提供對手30萬元為代價行求賄賂，約對手放棄競選活動，俗稱搓圓仔湯，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第97條第1項，對於具有候選人資格者行求賄賂而約其放棄競選罪嫌。

檢察官並請法院審酌被告為現任地方公職人員，當知各候選人公平、自由進行競選活動，係民主法治國家的基礎，任何人都不應以金錢或其他非法手段加以破壞，扼殺人民選賢與能的權利，被告竟企圖以交付金錢剝奪選民的權利，嚴重影響法治的根基，惟犯後坦承犯行，予以量處適當之刑。