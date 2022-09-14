中秋連假過後，台灣防疫全面鬆綁，加上秋意漸濃、天氣趨涼，病毒又持續變種、傳染力愈來愈強；在種種因素影響之下，疫情恐將再起，專家提醒，個人防護切莫大意，居家消毒更需掌握漂白水稀釋、不重複擦拭、靜待後再以清水擦拭，以三大重點步驟全面加強。

9月12日開始，各級學校開始採用防疫新制，即便同班同學有人確診，快篩陰性仍可上課，連校園都採用「以篩代隔」，意味著台灣社會全面進入了與病毒共存的新階段；且秋冬將至，不僅持續變種中的新冠病毒會危害眾人健康，每年都捲土重來的腸病毒跟流感病毒等等，也都會對人們造成威脅，特別是老人跟小孩這兩大族群，抵抗力較弱，個人防護更顯關鍵。

信義居家提醒，新冠疫情已延燒近三年，許多人都出現「防疫疲乏」的現象，但為了家人的健康，還是得努力落實居家消毒，建議可以掌握三大步驟，快速將病菌趕出家中。

第一步，是以1比100的比例，稀釋含氯漂白水，用以消毒廁所以外的區域，廁所部分則以1比10的比例進行消毒；專家提醒，酒精只能阻擋有限的病毒種類，像腸病毒就無法用酒精消滅，建議還是勤勞一點，使用漂白水徹底消毒。

第二步，將抹布或拖把完全浸濕稀釋後的漂白水，擦拭及清潔所有經常接觸的區域，包含玄關、地板、桌椅等等，而且要朝同一個方向擦拭，千萬不可以來回擦拭，以避免病毒來回感染；消毒廁所時，也應該更換另一條乾淨的抹布，不混用消毒其他區域的抹布。第三，靜待5至10分鐘，確保達到殺菌效果之後，再用清水擦拭乾淨，就大功告成。

除了平日做好居家消毒之外，若行有餘力，也可以請專門的業者來家中清消，在挑選業者時，記得確認其採用的藥劑是否合格、對人體無害，是否針對客戶環境來提供客製化施作服務；通常用水霧式滅菌能較有效覆蓋空間和物品表面，殺菌力也更好、更長效，專業消毒不僅能對抗細菌、病毒，也能減少過敏原，一舉數得。