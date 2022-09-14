林世賢強調，劉坤鱧明明可以查證，卻為自身私利惡意抹黑，故意言論誹謗彰化市公所寺廟室名譽，相關法條與辦法都行之有年，且依法有據。（吳建輝攝）

無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧前後三次控告現任市長林世賢，針對寺廟室香油錢去向等提出質疑，控告林世賢貪污等罪狀，如今林世賢不忍了，14日他現身彰化地檢署按鈴控告劉坤鱧，惡意毀損彰化市公所名譽，捍衛公所名譽。

劉坤鱧連日透過臉書社團、傳單指控彰化市公所寺廟室為「黑機關」、「市公所未依法行政」、「一億元香油錢不見了」等言論，在彰化市長選舉發酵，不少民眾開始認為現任市長林世賢是否真的貪污，質疑市長的聲音不斷。

彰化市長林世賢表示，「彰化市寺廟管理辦法」是1952年第一屆第三次彰化市民代表會審議通過，經縣府與省政府備查，當年立法同時就成立寺廟室，接管「彰化市寺廟管理委員會」業務，至今已70餘年，從成立到現在所有的預、決算，收入支出資料都經過彰化市民代表會審查通過，為何劉不查證。

林世賢強調，劉坤鱧明明可以查證，卻為自身私利惡意抹黑，故意言論誹謗彰化市公所寺廟室名譽，相關法條與辦法都行之有年，且依法有據，包括香油錢運用，收入來源等，也都受政風室、主計室及彰化市民代表會監督，提告是想還給機關、同仁以及媽祖一個乾淨善良的信仰，將告到底捍衛名譽。

受委託的環海法律事務所所長律師廖國竣表示，劉坤鱧先生以參選人身份發表爭議言論，並經由媒體報導散佈全國，一般民眾對參選人言論信賴度較高，其影響力相對較大，因此在發表言論前更應盡查證義務，但劉在網路、傳單甚至開記者會散佈未經查證言論，顯見其有惡意誹謗之故意嫌疑。

對此劉坤鱧回應，指神明的香油錢不見了，請「廟公」林世賢把帳目拿出來曬太陽，說清楚，講明白，公所寺廟室黑機關是事實，決算沒有送審計單位「審核」，請問是忘記送審還是審計單位忘記審核，強調相關案件都由地檢署偵辦中，相信司法能夠究辦林世賢罪責，把香油錢找回來。