22歲女星歐陽娜娜與大陸男星高偉光，先前合拍民國奇幻劇《如月》後，緊接著再度搭檔新劇《永安夢》，她頂著一頭古風髮型出席開機儀式，照片一曝光後，遭到踢爆身後的背板是盜圖，劇組連忙在今(14)日凌晨聯絡原畫師，並公開道歉。

《永安夢》劇組於本月13日舉行開機儀式，可以從現場路透圖中看見，歐陽娜娜頂著古裝髮型，身穿黑色T恤現身，而高偉光也頂著劇中髮型，一臉正氣凜然，拿著紅包站在宣傳背板前拍照，場面看起來熱鬧非凡，但仔細一看身後背板是插畫風格的人物，女主身穿粉色古裝，手持圓扇，嫣然一笑，男主角則是雙手交叉表情嚴肅，乍看之下背板就是為了此劇而設計的。

歐陽娜娜身後的背景板是盜圖。(圖/微博)

沒想到的是，《永安夢》開機照不久後爆出盜用，繪圖原作者冰綃轉發該貼文稱：「背景板不要盜我的圖還二改謝謝」，而作者原圖是畫《夢華錄》趙盼兒，兩劇毫無關係，隨即《永安夢》劇組負責人發文坦承，由於該美術組的工作人員疏忽，在未經原畫作者的同意下擅自用作者圖片當活動背板，劇組也立即和作者取得聯繫，談妥道歉賠償，也向原畫作者以及受到影響的演員和粉絲公開道歉。

原作者轉發劇組貼文稱請不要盜圖，沒多久劇組也發文道歉並賠償原作者。(圖/微博)

由歐陽娜娜與高偉光接演《永安夢》，改編自小說《長安第一美人》，來自晉江文學城作者「發達的淚腺」創作，劇情描述落難千金「沈甄」和鎮國公府世子「陸宴」的愛情故事。《永安夢》主要演員名單公開後，有網友認為女主的選角並不符合原著，但也有網友認為主演的顏值都很高，值得期待。