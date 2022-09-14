通用汽車宣布，為了降低成本並擴大產量，旗下自動駕駛部門Cruise已經自行開發出自動駕駛車晶片，預計在2025年之前採用。

Cruise正在跟進特斯拉的步伐，從仰賴輝達（Nvidia）的晶片，轉向為自家車輛量身訂製晶片。

Cruise硬體部門負責人Carl Jenkins向路透社表示：「兩年前，我們花了很多錢向一家知名大廠採購GPU」。他顯然指的是圖形處理器（GPU）龍頭廠輝達。Jenkins表示：「沒得談判，因為我們的量很小，我們根本無法議價。所以我就說，好吧，那我們必須掌握自己的命運」。

Cruise高層本周首次詳細介紹為Origin無人駕駛車量身訂製的晶片。Origin自動車將沒有踏板，也沒有方向盤，預計將在2023年初投入生產。

Jenkins表示，自行開發晶片需要投資，但採用許多晶片的自動駕駛車投入大量生產，便可以彌補這些投資。他拒絕透露公司在該項目的投資額。

Cruise執行長Kyle Vogt周一表示，此款自行開發的晶片將有助於Origin在2025年達到成本的「甜蜜點」（sweet spot，運動賽事中的最佳擊球點），從那時候起個人用自動駕駛車便能應運而生。

今年初通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）在拉斯維加斯消費電子展（CES）發表線上演說時表示，通用將在2025年交付第一輛個人用自駕車。

Jenkins表示，目前為止，Cruise已經自行開發出4種晶片，分別是名為Horta、作為自動車大腦的運算晶片、處理感測器數據的Dune，以及一款用於雷達的晶片和之後才會公布的另一款晶片。

Gartner晶片分析師Gaurav Gupta表示，汽車製造商越來越願意試著自行設計晶片和系統，以便更能掌控產品開發和供應鏈，但他們是否會成功則是另一個問題，因為這並不容易。

Cruise晶片業務負責人Ann Gui表示，Horta晶片是基於一款安謀（ARM）處理器，因為這是兩年前開始開發晶片時可以使用的架構。但我們現在正密切關注RISC-V，因為這是開源架構，且有很多好處。Gui並透露Cruise將與亞洲某晶片製造商合作，以量產自行開發設計的車用晶片。