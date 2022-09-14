通膨警報尚未解除，升息幾成定局，美股大跳水，台股周三跟著落難，開盤一度摔至14522.7點、大跌371.71點，隨後逢低買盤進場承接，盤中跌幅收斂，守住14600點關卡，仍大跌200點以上，當日指數最高達14699.78，終場加權指數下跌236.10點或1.59%，報14658.31點，成交量略增至1864.98億元；櫃檯指數下跌0.19點或0.10%，櫃買已率先收斂拉近平盤，報195.06點，成交量586.85億元。

權值王台積電(2330)終跌13元或2.64%，報480元。聯電(2303)、聯發科(2454)也下跌逾1%，鴻海(2317)則收挫2%以上。台達電(2308)兩度翻紅相對抗跌，收小跌0.37%報268元。iPhone14周五台灣將開賣，蘋果概念股紅潤，如雙鴻(3324)、毅嘉(2402)、嘉澤(3533)等個股表現不俗。電動車概念股走勢也相較強勢，世德(2066)亮燈漲停，天宇(8171)收漲近7%，盤中一度攻上近月最高價43.3元，營運可期的和大(1536)亦大漲3%超過，股價創下去年11月以來新高；為昇科(2252)、為升(2231)、胡連(6279)等均力挺多方。

正新(2105)一馬當先，華豐(2109)、建大(2106)、申豐(6582)、國際中橡(2104)等也翻紅表態，激勵橡膠類指強漲1%衝鋒，與航運、電纜成為少數上市類股收紅族群。BDI助攻下，散裝表現亮眼，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、台航(2617)漲幅超前，貨櫃股陽明(2609)、萬海(2615)尾盤也翻紅收漲，而遭外資降評的航空雙雄表現最弱勢，長榮航(2618)、華航(2610)均跌1%以上。

資金避風港的生醫、逐漸開放邊境的觀光股分跌0.03%、0.07%，也相對穩盤。鋼鐵、金融則分跌1.43%、1.52%。油電燃氣、玻陶、其他電子、電子、塑膠均跌1.5%以上，表現遜於大盤，百貨、半導體更跌逾2%，位居後段班。其中半導體、電子成交占比略降，但電子守住6成比重。

台灣安控業者營運現轉機，營運可望年年向上，昇銳(3128)衝上漲停，奇偶(3356)也大漲作收。

台積電周四除息，周三跌幅縮小，法人認為，台積電填息機率高，已有持股者續抱，空手者可以在壓回時再找買點布局，法人亦說明，目前主要是鎖定國安基金會護盤的當沖買單，包括外銷概念股、車用族群、元宇宙、甚至生技股、防疫股等。證交所也在盤後向投資人喊話，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，提醒投資人理性面對近期行情走勢。

不過通膨風險急速竄升，日系外資預估，聯準會(Fed)決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)在下周會議可能將短期利率目標調升1個百分點(4碼)。而台新投顧副總經理黃文清認為，顯示通膨處在高水位的時間會拉更長，影響市場信心，預期短線上指數會偏向弱勢整理格局。證券分析師張陳浩也提到，台股受美股大跌影響，預期美股周三的表現以續跌的機率較高，但應不致於再重挫，如果美股的第2隻腳跌破，台股上周的第2隻腳也會很危險。