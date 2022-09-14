藥癮更生人小鐘因朋友誘導誤入歧途吸食毒品，送勒戒所強制勒戒，5年前父親病逝，母親身體大不如前，小鐘決心翻轉人生，經勞動部雲嘉南分署朴子就業中心協助，找到營建業工程人員工作，現已穩定工作1年半，更每月領取5000至7000元的缺工就業獎勵，小鐘感謝勞動部拉他一把，讓他重新看見人生曙光！

雲嘉南分署表示，小鐘是土生土長的台北人，求學時不愛讀書，國中畢業後就離家工作，結識前妻共組家庭，卻因觀念不合離婚，離婚後小鐘頓失重心，時常流連聲色場所，更在損友誘導下吸食毒品上癮，被移送勒戒所強制勒戒，期滿後母親希望小鐘脫離過去生活，而舉家遷移嘉義定居。

5年前小鐘父親過世，母親雙眼病變，家中經濟負擔及子女生活開銷落在姐姐肩上，小鐘深感家人無私包容及付出，決心找到分穩定工作，希望能負起家庭責任，在朴子就業中心就服員積極推介下，找到營建工程的工作，再加上缺工就業獎勵，最長發給18個月、最高可領10萬8000元，讓小鐘直呼對回歸職場的他有很大生計助益。

小鐘說，過往因藥癮更生人身分被社會貼標籤，求職時常碰壁，只能找一些停車場收銀員、工廠組裝等短期工作，現已穩定工作逾1年半，感覺踏實，跟家人的互動也越來越好，非常感謝朴子就業中心的協助，讓他重新找回職場信心，也導正自己曾經走歪的人生。

雲嘉南分署長程泰運表示，更生人要重新擁抱社會並不簡單，除自身的努力外，家庭的包容及扶持不可或缺，雲嘉南分署為協助更生人順利就業，不僅提供個別化的就業諮詢、職業適性測量、推介面試等服務，更積極開發更生人友善廠商，近3年已提供5231位更生人就業服務，成功協助2960人重返職場。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！