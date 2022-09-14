頭份警分局蓬萊所員警背負受傷的黃姓老翁脫困送醫。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局蓬萊所員警背負受傷的黃姓老翁脫困送醫。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉蓬萊村1名8旬黃姓老翁，14日一早赴自家林園巡視時，不慎摔落小溪畔無力脫困，經村民報警協尋，頭份警分局蓬萊所員警趕赴現場搜尋，一度找不到人，經擴大搜索下，才在一處露營區旁小溪找到老翁，員警立即背負老翁過溪過到大馬路上，送醫檢查無礙。

頭份警分局蓬萊派出所員警14日清晨許接獲民眾報案指稱，縣道124線33.5K處有人路倒，請求警方協助，警員侯凱中、賴義方立即前往處理，到達現場後遍尋不著，經查訪後得知傷者人在露營區內小溪邊，員警轉赴該處，順利找到這名8旬黃姓老翁，受傷躺在溪邊，立即將男子扶揹至安全處，經檢視臉部及身體多處擦傷，並通報救護車到場送醫院治療後無大礙。

警方經查，住在蓬萊村的黃姓老翁是在9月一早前往自家林園巡視，行經1處露營區時不慎跌落小溪，所幸民眾發現報警處理，積極協助脫困，老人家屬非常感謝員警積極協助脫困，一再向員警道謝。