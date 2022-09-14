台北市長參選人陳時中日前接受媒體採訪時，針對兒權公約裡提到遊戲權、教育權提出看法，他表示，他希望這個城市的孩子在快樂之中成長，也拋出「先玩一下，再來寫功課」的想法；對此，似乎有家長抱持不同看法，陳時中今天（14日）則回應，他只是認為玩樂對於孩童身心發展也很有幫助，希望大家不要誤解。

陳時中日前受媒體採訪時透露，他的未來施政方向會稍微著重在年輕人，他提到兒童公約裡有很多權利，包括遊戲權、教育權，但現實中遊戲權遠低於教育權，因為父母總會說：「功課先寫好再來玩」。陳時中提到，自己的孫子雖然還沒到要上學、寫作業的年紀，但也提醒兒子，要重視孩子的遊戲權。

今天陳時中在木柵參拜行程中，被媒體問到有家長對於「先玩一下，再來寫功課」持不同意見，陳時中緩頰表示，他只是提到兒童公約裡，遊憩權也是很重要，玩樂對於小孩子的身心發展也會很有幫助，但並不是要求只要玩不要做功課，希望大家不要誤解。他解釋，玩樂與寫功課的先後順序可以調整，孩童對於讀書的興趣相對會提高很多，遊戲之中也能學習經驗。

陳時中競選總幹事吳思瑤說明，不要把「玩」污名化，每個人的童年都是從「玩」開始，她強調，許多家長及教育團體也早就開始推動爭取。OECD在今年六月的研究報告更用標題重點指出「『玩』是對5歲兒童最重要的事」。