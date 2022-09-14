此展覽在15日開展，展區能夠一覽電影的籌備、停拍與轉型，展示有關荷蘭人、漢人、西拉雅人服飾及劇中道具，以及魏導珍貴手稿物件，一窺魏導的未盡之夢。（楊舒婷攝）

魏德聖導演所導的《台灣三部曲》是醞釀20餘年的夢想，2021年雖因新冠肺炎疫情影響導致停拍，但魏德聖夢想仍在，並改為動畫呈現，帶領觀眾重返400年前的台灣；此展覽在15日開展，展區能夠一覽電影的籌備、停拍與轉型，展示有關荷蘭人、漢人、西拉雅人服飾及劇中道具，以及魏導珍貴手稿物件，一窺魏導的未盡之夢。

魏導的《台灣三部曲》在高雄南星計畫區開拍，並搭建了「麻豆社」場景，但因受到疫情影響而停擺，轉型以動畫的方式呈現，雖然電影停拍，但為了讓更多人看見400年前的故事，特別在高雄駁二舉辦《台灣三部曲》未盡之路特展，希望讓民眾能透過特展了解電影的結構與相關背景。

副市長史哲表示，2024年將是台灣建城的400周年，1624年則是荷蘭統治台灣的那一年，別具意義，當時為了東亞的商貿利益，荷蘭東印度公司在安平修築了熱蘭遮城，台灣至此登上世界的舞台；而2021年在南星計畫區開拍了《台灣三部曲》，因為疫情擱置後，大家一直把這件事放在心裡，如果電影是個造夢產業，希望高雄人能成為台灣電影人圓夢的推手。

魏德聖表示，這幾年來為了此部電影能夠順利進行，用盡許多方式來吸引目光，想把這件事完成下去，但因為疫情爆發、資金問題，使得此次電影轉型，雖然電影最後以動畫的方式呈現，但也實際到了南星計畫區的場景做實景收音，比起在錄音室收音，演員在實景的收音表現更不一樣，也是第一次感受到實拍與動畫結合的魅力；而未盡之路是真的「夢還在」，只是關了一扇窗、重新開了一條路，雖然不敢保證能如願在2024完成此次作品，但一定會堅持完成。

范逸臣也表示，練習西拉雅語是一件困難的任務，尤其到了高雄實地收音時正值6月，不僅要在烈日當頭下錄音，還得讓西拉雅語講得流暢不出錯，是一件相當艱難的任務。

文化局長王文翠表示，此次特展展出電影從籌備、停拍、轉型的生命歷程，展場更以圓形空間來象徵築夢與圓夢的過程。電影《台灣三部曲》未盡之路特展為2022年高雄電影節系列活動，將於9月15日開展，為免費入場，歡迎民眾前來體驗。