目前該溪段已完工，近日山區豪雨不斷，整治工程也發揮功效。（議員周奕齊服務處提供／李俊淇台南傳真）

台南市玉井區望明里劉陳野溪部份溪段因護岸損壞或基礎淘空，2020年起只要每逢大雨，雨水就會沖刷進附近果園，讓農民苦不堪言，台南市府水利局編列預算400萬元進行整治，於近日完工，整治後的溪水也不再沖進果園，讓果農大呼：「現在不怕做大水了」。

玉井區望明里劉陳野溪是曾文溪上游的一處支流，其中芒子芒段583-4土地旁的野溪，因原有護岸損壞，坡面也缺乏排水設施，甚至有部份段從未施工，每逢大雨就會有雨水沖進附進果園，市府編列預算製作107公尺的護岸，並施工加固，在年初時進行招標，並本月時完工。

議員周奕齊表示，收到多20名農友聯合陳情，去年1月將工程提案送往公所，並在3月時與水利局進行會勘，最後中央水保局核定經費後，最後進行上網招標施工，並在本月完工，近日山區豪雨不斷，整治工程也發揮功效。

張姓農民表示，只要大雨侵襲，溪水就會漫出原本的河道，附近10多公頃的果園全遭淹沒，就連替代道路也看不到，變成一片汪洋，這次野溪整治後，雖近幾次颱風並未直襲台灣，但帶來的午後雷陣雨量也不少，都未造成災害，現今已經不像以前看到下雨就會害怕了。

台南市水利局表示，去年向行政院農業委員會水土保持局爭取「前瞻基礎建設計畫-加強水庫集水區保育治理計畫」經費補助辦理，工程於今年4月7日開工，改善野溪護岸長度達超過1百公尺，有效保障鄰近農民生命財產安全，確保山區居民免受土砂災害，後續市府亦將持續向中央爭取經費補助，積極與中央合作辦理山區建設，以減低上游坡地災害發生機率，保障人民生命財產安全。