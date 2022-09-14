NCC將針對今年電信業兩個重大合併案，包括台灣大(3045)併台灣之星、遠傳(4904)併亞太電(3682)舉行公聽會。中華電(2412)董事長謝繼茂今(14)日呼籲頻寬超標達最小釋照單位(10MHz)者，應繳回、重新釋出，最能促進頻率的有效運用。

台灣行動寬頻業務102年起的四次競標，皆以「公開拍賣+頻寬上限1/3」的規則來維持市場的公平競爭機制，合計付出了超過3,170億元的高額標金。超過所有電信業者的實收資本額(約2,500億元)，也超過台灣電信服務年營收(約2,800億元)，足見頻率絕對是影響行動通信發展與競爭的最關鍵基礎資源。

目前台灣行動通信市場頻率皆係前四次競標釋出，五家業者也都參與其中，相關的整併、合作都應在既有的框架中為之，才能維持最起碼的公平與信賴保護。謝繼茂說，1/3上限是歷次釋照所明定之規範，若於事後再改變規則，將嚴重違反公平正義和政府施政的信賴保護原則。

謝繼茂表示，雖然無線電頻率使用管理辦法第12條第4項第2款有合併等市場因素變化的「例外」排除條款，但基於依法行政原則、信賴保護原則，此例外適用必須建立在不違反立法目的的基礎上。但目前看來，台哥大低頻超標10MHz，明顯有關鍵頻率資源過度集中、不利市場有效競爭的情況，不具備排除適用1/3上限的理由與具體客觀證據。

電信業者由五家變為三家，謝繼茂說，這是影響台灣電信服務市場長遠發展非常關鍵的變局，而主管機關是維持翹翹板平衡、建構公平健康發展環境的管理者，值此關鍵時刻必須為關鍵決策，堅持長久以來為避免頻率資源過度集中而設立的1/3上限原則，今若輕易因個案、個別業者另為考量/放寬，恐易招致外界非議，不可不慎。

謝繼茂說，未來若市場家數有變化，目前1/3的頻寬上限可於下次釋照時討論調整，所有業者站在新的起跑線，透過公開、公平、公正的競標程序展開新的頻率競爭。