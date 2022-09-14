高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區今天下午傳出休旅車墜落山谷意外事件，一部休旅車因不明原因墜落30米深的山谷，造成2人無生命跡象3人輕傷。（消防局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區今天下午傳出休旅車墜落山谷意外事件，一部休旅車因不明原因墜落30米深的山谷，造成2人無生命跡象3人輕傷。（消防局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市桃源區藤枝國家森林遊樂區今天下午傳出休旅車墜落山谷意外事件，一部休旅車因不明原因墜落30米深的山谷，造成車內5名女性2人重傷無生命跡象，其餘3人輕傷，警消正現場處理調查中。

高雄享受森林浴好去處的藤枝國家森林遊樂區，是夏日避暑的好去處，在藤枝遊樂區的瞭望台可以遠眺山脈美景，還可以看見玉山、大武山、卑南山及大小關山，2009年因莫拉克風災造成聯外道路重創而休園，經歷10多年的休園修復聯外道路後，在今年5月重新開放，但今年8月因下大豪雨，破壞了聯外道路，導致通往藤枝遊樂園區18K至19K道路受阻，不少民眾就必須從一旁的便道通行抵達。

藤枝森林遊樂區 。（資料照/屏東林區管理處提供）

今天下午2時，藤枝聯外道路19k處發生一輛休旅車自摔山谷意外，車內有5名女性，其中2人當場被拋出車外，造成重傷無生命跡象，被緊急送往旗山醫院急救，另3人受輕傷送義大醫院治療，警消正處理調查車禍原因。

警消表示，休旅車內5名女性均為年約50多、60多歲的婦女，5人前往藤枝森林遊樂園區遊園遊玩，研判駕駛疑因對藤枝森林遊樂園區便道不熟悉，而發生車禍自摔山谷意外，詳細肇因仍待進一步釐清調查。