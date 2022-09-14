新北市政府今舉行市政會議，教育局專案報告指出，新北市今年教育經費投入632億元，占全國最多，全面改善校園學習環境，提升學校特色遊戲場、公託等數量，更積極拓展雙語師資，目前外師人數已增至174名、擴及164所學校，另外也透過創新加速器，擴展技職教育出入，希望培育國際級人才，也盼國中畢業生在地就學率朝8成邁進。

新北市長侯友宜表示，新北市教育提供全齡教育服務，從2021年起教育經費編列超過630億元，成為全國教育經費最高的城市，他先前提出公共化幼兒園要達成100班，如今已經達到183班，準公共幼兒園也有821班，就讀率提升至5萬人，為全國收托數最高的縣市，未來還要再增加200班，擴大公托規模。

教育局長張明文也以「新北Whole教育，在地家好學」為題報告，他說，市府4年來在教育環境投入達200億元經費，超過100項全國首創及全國第一政策，除了全面改善273所中小學圖書館，也有278位閱讀推動老師研發走讀課程，另外，新北市也是全國第一個聘有超過百位外師的縣市，外師人數從90名倍增至174名、雙語實驗課程學校從63所翻倍成長至164所，希望提升國際競爭力。

張明文也說，市府4年也投入200億元在校園學習和運動環境，進行16校的老舊校舍整建、食用自立午餐推廣至157校、1000間廁所改建、優化補助199校視聽教室，未來會持續整建12校老舊校舍、再完成1000間廁所改建。

此外，市府2019年完成班班有網路的基礎建設後，今年也首創設立雲端智慧科技中心及發展全國首套「教育報告與創新支持系統」，用科技收集大數據，讓各校邁向未來智慧學校，4年來也投入10億元打造跨域人才，與大學合作開設專班課程，透過創新加速器幫助轄內技職教育延續全國第一。

侯友宜說，新北市提供給學生最好的學習環境，國中畢業生在地就學率從5成翻升為7成，希望未來4年朝8成邁進，市府將持續投入資源深根雙語、智能及國際化，培育更多優秀學生，也留住人才。