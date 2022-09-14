茵茵（前排中）的174公分身材高䠷，在團體中顯得比較突出。（高雄鋼鐵人提供）

P. LEAGUE+高雄鋼鐵人季外推出【厝逼開槓】人物專訪，本周是啦啦隊雅典娜女神成員茵茵， 她擁有174公分的高挑身材，從小就是舞蹈科班出身，一度因為職涯規劃而成為舞蹈圈的逃兵，去年因為高雄鋼鐵人成軍，剛好有這個契機，才讓茵茵重回舞蹈圈懷抱，在廣大「雄親」面前，展現個人精湛的舞技。

茵茵透露小時候開始學跳舞，國小、國中都是舞蹈班，但當時的她並不快樂，覺得跳舞不是享受而是交作業，加上被同儕排擠，久了也對舞蹈也失去興趣，國中畢業後，她對自己的未來規劃不是成為一個職業舞者，逕自決定告別舞蹈圈，在好姐妹、同為鋼鐵女神雅典娜成員Dora的慫恿下，兩人學習美容美髮，但茵茵遭家人反對，因此她跟家人「抗戰」一陣子。

去年高雄鋼鐵人成軍，招募啦啦隊成員，有朋友推薦茵茵參加徵選，她抱著姑且一試的心情，沒想到意外得知她的好姐妹Dora也參加徵選，最終兩人雙雙通過雅典娜女神的徵選。

復出舞蹈圈，茵茵表示第一次團練因為太久沒跳舞，加上她學舞本來就慢，大家都是一天內跳幾次就學會，但她都要回家再多練習，下一次團練時才跟上其他團員，但她很努力跟上團隊的腳步。

除了鋼鐵人主場賽事的表演之外，茵茵平常也是職業Show girl，在IG分享很多參加活動的照片，除了跳舞之外，她也非常喜歡健身，是雅典娜成員中的健身女王。

茵茵補充，從小好動的她，因朋友介紹而接觸健身，久了之後朋友圈很喜歡看她在社群上發布健身的動態，反而成為促使她健身的動力，進而愛上健身。儘管也曾因健身而被嫌棄，但茵茵正向思考，「不可能要求所有人都喜歡妳，但妳要喜歡自己的樣子，就會吸引到喜歡妳的人。」