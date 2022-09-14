陳明珠接下主持大任，收到老闆黃子佼的鼓勵。（三立提供）

邵大倫正積極減重，目標80公斤。（三立提供）

將於10月15日舉辦的第57屆廣播金鐘獎，今（14日）宣布由陳明珠、邵大倫擔任典禮主持人，陳明珠透露老闆黃子佼提醒她別給自己壓力，「他要我華麗登場就好，不走搞笑路線就不要勉強自己」，邵大倫也說昨晚有收到黃子佼的訊息「明珠拜託你了」，讓陳明珠聽了備感窩心。

曾2度入圍廣播金鐘的陳明珠，透露今年沒有報名參賽，害怕爸媽失落的她也在公布入圍名單前先幫爸媽打預防針，表示自己會用主持人身分參加廣播金鐘獎，當天將在舞台上表演歌舞的2人表示，「本屆典禮保有華麗之餘，還會讓大家感覺到典禮的隆重及秀場歡樂」。

陳明珠表示不擔心跌倒、卻場等突發狀況，只怕會在典禮前確診，「我接到邀請後就減少聚餐，怕耽誤到典禮，現在都隨身攜帶酒精、漱口水等防疫物品。」目前體重87公斤的邵大倫則為了在典禮上呈現更完美的體態，靠飲食控制、埋線積極減重，希望能在典禮前成功減重6公斤。

「111年度廣播金鐘獎頒獎典禮」將於10月15日（六）晚間7時於國立國父紀念館舉行，觀眾可透過三立都會台、三立綜合台（MOD）收看直播；海外觀眾則可透過三立國際台同步收視，亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。