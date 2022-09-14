台灣世界新聞傳播協會14日公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，基隆市長林右昌獲銀獎肯定，連3年維持逾8成施政滿意度。他受訪時表示，謝謝市民的支持與鼓勵，剩下任期會像過去一樣兢兢業業，持續加油努力。

台灣世界新聞傳播協會於台大醫院國際會議中心會議廳公布，2022年「22縣市有感施政大調查」，綜合11個面向評比，包括治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，其中基隆市首長獲銀獎肯定。

根據資料顯示，林右昌施政滿意度自2020年起，連3年施政滿意度逾8成，分別為85.1％、83.8％、82.6％，依7個行政區數據來看，中山區排第1名，滿意度高達93.8％，其次是仁愛區92.4％。

台灣世界新聞傳播協會今天舉行頒獎典禮，恰巧遇上基隆市議會第19屆第8次定期會，由基隆市副市長林永發代表受獎。林右昌於議會空擋休息時間接受媒體採訪時表示，謝謝市民的支持與鼓勵，讓他能連3年維持逾8成施政滿意度。

林右昌說，剩下任期內的每一天，都會像過去所有日子一樣，兢兢業業、全力以赴，持續加油努力，並強調基隆還是需要繼續進步和改變，「起厝起一半、師傅不能換」，期待民進黨基隆市長參選人蔡適應能延續執政，帶著城市繼續往前進。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣22縣市20歲以上成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。訪問期間自2022年7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048份有效樣本，資料依各縣市民眾性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣在95％的信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。