台北市議員陳怡君今日指出，接獲民眾陳情投訴，台北市圖書館APP於9月9日上星期五無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以「台北通APP」替代，而浪費時間繞了一圈，台北通還是死當。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員陳怡君今日指出，接獲民眾陳情投訴，台北市圖書館APP於9月9日上星期五無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以「台北通APP」替代，而浪費時間繞了一圈，台北通還是死當。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員陳怡君今日指出，接獲民眾陳情投訴，台北市圖書館APP於9月9日上星期五無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以「台北通APP」替代，而浪費時間繞了一圈，台北通還是死當。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市議員陳怡君今日指出，接獲民眾陳情投訴，台北市圖書館APP於9月9日上星期五無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才告知可以「台北通APP」替代，而浪費時間繞了一圈，台北通還是死當。（陳怡君提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲上任後力推「智慧城市」，無黨籍北市長參選人黃珊珊昨也跟隨柯的腳步拋出「智慧城市」政見。但是北市議員陳怡君今踢爆，台北市圖書館APP於9月9日上星期五無預警停止服務，截至12日仍未說明何時能修復，直到13日才通知可用台北通APP替代，但她發現台北通還是死當。她痛批根本是低級錯誤，要改版沒有事前預警、通知，作業十分潦草，「兩個APP都爛掉」，台北市還有臉自稱是智慧城市？對此館方致歉並強調會全力處理。

陳怡君表示，近日接獲民眾投訴，台北市立圖書館APP自上週五9月9日無預警跳出「本館APP即將改版，9／9停止服務，敬請見諒」，不僅未事先通知、也未說明什麼時候能重新上線，讓使用者看了直呼傻眼。

有民眾向陳怡君透露，APP使用者登入北市圖APP之後，會員帳號變成「null（無效的）」，行動借閱證的QRCode也顯示一片空白，不僅不能借還書，就連「館藏資源」選項裡的電子書也是一片空白，形成「紙本書還不了、電子書查不到」的窘境。

陳怡君還說，民眾在苦等了5天之後，直到昨13日才跳出「網頁版也有建置行動借閱功能」、「可以先使用『台北通APP』替代」，讓人更不解「行動借閱竟然要去網頁版」，而且「台北通真的萬能」？

陳怡君說，為了驗證能否使用台北通登入圖書借閱服務，辦公室親自操作試用，結果繞了一圈發現還是死當，畫面跳出「申請卡證服務發生錯誤」，陳怡君直呼市府的資通設計實在太離譜，「兩個APP都爛掉」。

她炮轟，柯文哲的「智慧城市」在任期結束前已徹底破功，不僅台北通APP在城博活動屢屢出包，圖書館APP掛點推給台北通結果更慘不忍睹，最後變成「事事台北通、結果事事都不通」，也痛批市府螺絲鬆掉，資訊系統在改版跟升級前都沒有事先預警或通知，就直接死當擺爛給民眾看，「這樣的低級錯誤，台北市還有臉自稱是智慧城市？」

北市教育局指出，北市圖為改善舊系統現存問題、加強系統與資源整合，進行館藏查詢系統及APP改版作業。配合新系統上線，為使新舊系統資料順利轉換，於9月9日（週五）21時起，暫停館藏查詢系統及APP服務，上述服務內容調整訊息已於8月3日於本館網站公告讀者周知。另凡預約取書期限及還書期限為9月12日至9月15日者，均順延至9月16日；有續借或預約取書查詢需求者，皆由館員協助處理。

館藏查詢系統於9月13日已恢復服務，惟系統運作較為緩慢，為儘速恢復服務效能，北市圖業已協同系統廠商積極調整，並於9月14日修復完成，目前讀者已可正常使用圖書查詢、預約及續借等服務。

教育局說，有關台北通提供行動借閱服務部分，因系統資料轉換中，暫無法新增卡證，倘已綁定圖書卡證的民眾，仍可使用台北通進行圖書借閱。APP改版期間，首頁跳出說明的文字不夠精確造成民眾誤會與困擾，實感抱歉。

圖書館館方表示，此次APP系統轉換測試未提早開始，造成無法於預定時間內完成改版，實為疏忽，未來將再提早作業，轉換改版期間造成讀者不便，市圖謹致上最深的歉意，將全力處理，以使各項功能早日完整呈現。