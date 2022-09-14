自作多情？一位女網友在臉書發文表示自己不經意滑到前任臉書，出於好奇翻了一下對方的動態，發現前男友的結婚日期竟是她生日那天，讓她傻眼直呼「有點無言」。貼文曝光後引發網友議論，全場忍不住開噓「自作多情的最佳典範」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她不經意在臉書上看到前男友臉書，兩人在將近20年前交往過，原PO表示分手時是她先提的，兩人也算是好聚好散，不過因為許久都未再與對方聯繫，出於好奇就點進去看了一下。

原PO發現對方已經結婚了，而且看起來跟老婆感情也很不錯，不過待她仔細一看卻發現前男友的結婚日期竟然是她的生日，讓她傻眼直呼「是我想太多了嗎？有點無言」。

女網友發文表示有點無言，殊不知網友們看完更無言。(翻攝臉書匿名2公社)

貼文曝光後引發議論，大票網友傻眼噓爆「噗~人家根本不記得妳。別惦記別人的老公，謝謝」、「人生的最大錯覺，對方喜歡我」、「看過自我感覺良好的，但沒看過妳這種自我感覺這麼良好的~」、「妳想太多了，說不定人家早已忘了妳是誰」、「真的想太多了妳…那只是天時地利人和的宜嫁娶好日子」、「自作多情的最佳典範」、「想太多了…別高估自己，現任都不一定記得住還記到妳的」。