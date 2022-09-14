民進黨桃園市長參選人鄭運鵬14日參觀位在龍潭區的觀光工廠手信霧影城，並公布「桃園觀光三倍速」政策，包含國旅大進化、世客博大進化及北橫大進化等，要從推廣地方旅遊與創生、積極籌辦世界客家博覽會及推動北橫國家風景區及環境優化等各面向，振興桃園觀光產業。

鄭運鵬說，第一檔國旅大進化，包含「國旅搶客大進化」、「職人創生大進化」以及「移工休閒大進化」，他說，未來若開放邊境後，國內觀光勢必會受到衝擊，因此，應該要思考如何將觀光留在桃園娛樂，並定額補貼國旅，規模隨時調整；同時希望媒合地方創生、青創團隊及網路旅遊業者等，來開發桃園職人體驗深度旅遊路線；再者，透過媒合移工大廠及旅遊業參訪桃園各大景點。希望整合推廣桃園觀光工廠、景點、餐廳、運動賽事，成為套裝一日或兩日行程。

至於第二檔，鄭運鵬指出，明年世界客家博覽會將在桃園舉辦，肯定會吸引數以萬計的遊客前來，因此「好客大進化」，希望規畫出10條「桃園三好」好吃、好玩、好逛的觀光公車路線，並結合台3線、台7線特色景點，串連大眾運輸站點，讓環桃旅遊好玩又方便。

鄭運鵬接著說，第三檔北橫大進化，希望爭取畫設「北橫國家風景區」，打造北桃宜國家級觀光風景區，並進一步改善環境交通、步道整修及維護等，讓北橫環境大進化。