新竹市一名43歲陳姓男子與前女友有金錢糾紛，因女子無力償還，陳男遂夥同程姓友人強逼女子簽下50萬元本票。程男則又夥同張女等多名友人強押並囚禁女子於眾人租屋處，準備以40萬元代價賣去泰國，期間女子還遭兩名男性性侵。幸虧張女等人期間因與他人發生行車糾紛並開槍恫嚇，警方上門逮人時發現遭囚禁的女子，將人順利救出。

陳男前女友因積欠他債務，竟夥同程男在8月3日強逼女子簽下超過債務的50萬元本票，但女子仍無力償還。後程男、張女、何男、毋男以及葛男密謀將女子賣往泰國，於是眾人設計強押女子分別載往毋男、葛男以及張女的租屋處輪流拘禁。

期間張女、何男、毋男共同又逼迫女子簽下面額總數50萬元本票，還奪走女子手機切斷外界聯繫，兩名男子分別持電擊棒與空氣槍攻擊女子，還分別性侵女子。張女則另外透過兩名張姓、陳姓仲介，聯絡境外買方，談妥交易預備將女子以40萬元代價賣往泰國。女子事後分別被押往戶政事務所、竹南鎮某旅行社以急診，辦理人別確認、申辦護照等出境手續與施打疫苗。

幸運的是，張女在8月15日駕車搭載何男、葛男騎乘機車，途經新竹市光復路1段及慈雲路口，因故與大貨車發生行車糾紛，3人心有不甘，何男持空氣槍朝被害人車輛車窗射擊鋼珠彈、葛男則持棍棒敲破該車照後鏡。警方獲報後上門逮人，才發現遭囚禁的女子。

檢警先將到案何男、張女、毋男等3人聲請羈押禁見獲准後，抽絲剝繭，繼續執行第2波、第3波及第4波追緝，將居中媒介者及涉嫌洗錢的陳男等5人聲請羈押禁見獲准。14日偵查終結，並依恐嚇取財、買賣人口未遂、私行拘禁、強制性交等遂嫌將眾人起訴。

新竹地檢署檢察官請求法院審酌被告張女、何男、毋男、葛男、程男、張男、陳男等人為圖個人私利，竟將女子充作商品售予境外之人口販運集團，嚴重戕害人性尊嚴，影響我國國際形象，並逞慾強制性交，造成女子身心傷害難以抹滅，影響社會治安重大，惡性非輕，兼衡部分被告否認犯行，新竹地檢署認為毫無悔意，犯罪後態度不佳等一切情狀，均請從重量刑。

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