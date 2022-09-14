打著青年創業陪伴，2016年底風光啟用的屏東青創聚落Ｐ基地，曾是屏東市熱門地標，更吸引不少網紅前來拍照打卡，但鎂光燈散去，屏東縣政府宣布，土地於今年底不再續租、將歸還國產署，目前現有9間進駐廠商，有議員就質疑，該何去何從？

以超過1700萬元打造的青創聚落，當初打著將53只貨櫃屋、3輛老公車，堆疊、交錯打造出的新穎空間，不僅蔡英文總統親自蒞臨，還獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎肯定。

無奈短短幾年過去，新鮮感散去後、人潮不再，屏東縣議員唐玉琴說，每回經過青創，總會覺得冷清；再從年度營業額來看，啟用後第一年年度總營收達到千萬元，接續幾年分別是900萬元、600萬元等逐年下滑，顯然營運出了問題。

屏縣府勞動暨青年發展處長黃鼎倫表示，當初青創聚落就是定位為協助青年從零到一的孵夢計畫，因此進駐青年多是沒創業經驗的新鮮人，透過一對一業師陪伴，與市場洗禮，其中有人成長茁壯、有人則是跌跤失敗，雖過去幾年14個櫃位都是滿租，但空間經營給了外界頻繁更換的感覺。

近幾年縣府陸續打造職人町、AI農業智慧學校等創業加速器，因此在青創聚落租約到期，決定將孵化器角色回歸大專院校育成中心。但黃鼎倫也翻開數據指出，在這段育成過程，至今有55家業者仍持續在各地營運，成功率達55％，其實已經繳出不錯成績。

至於目前進駐廠商都了解年底即將結束營業規畫，黃鼎倫承諾，業者若有意繼續經營，將協助安置其他空間，繼續創業之路。

不過曾經進駐的創業者也給出建議表示，公部門陪伴青年創業初衷確實該給予肯定，但回歸市場面來看，如何滿足民眾新鮮感，讓這空間場域不會因為時間過去而成為乏人問津的蚊子館，或許舉辦市集與活動，炒熱現場氣氛，避免獨留店家單打獨鬥，未來都能作為執政者修正政策的依據。