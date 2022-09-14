烏克蘭部隊收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）部分地區

俄羅斯總統普丁花了超過20年，精心營造國內的政治形象，儼然是個外交政策戰略強手，能智勝西方領導人，讓俄羅斯恢復昔日輝煌。

然而，CNN新聞網14日指出，隨著近幾天烏克蘭發動閃電戰反擊，在烏東連傳捷報，暴露莫斯科整體規劃不足，並迫使俄軍撤退，而使普丁苦心營造的形象受到重挫，

專家說，俄軍在東北部哈爾科夫（Kharkiv）潰敗，意味普丁面臨政治生涯最大的挑戰，而他已別無選擇。莫斯科設法硬拗，把倉促撤退說成「重新集結」，但包括車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）等死忠親克宮人士在內，都公開批評俄軍顯示，俄羅斯這場仗打得有多難堪了。

俄羅斯政治分析家巴爾巴辛（Anton Barbashin）說，儘管俄烏戰爭初期，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦沉沒，還有被迫撤離烏克蘭首都基輔周邊地區，也受到重挫，可是對普丁來說，目前的問題卻遠比那時更大。

巴爾巴辛指出，俄軍撤離基輔被說成展現善意，以避免平民傷亡。俄軍先前在宣傳攻勢中，一直強調頓巴斯（Donbas）是第一優先的攻擊重點，但如今俄軍在撤離哈爾科夫與盧甘斯克（Luhansk）區，如果烏克蘭部隊真的在進一步推進，要解釋就麻煩多了。

克宮周一說，普丁已得知前線戰況，並堅稱俄軍會達成「特殊軍事行動」的一切目標，控制整個盧甘斯克和頓內次克（Donetsk）區。然而，烏克蘭在鄰近的哈爾科夫戰勝，相關行動會變得困難許多。而這些挫敗會引發俄羅斯有影響力的軍事部落客，還有國內官方媒體名人的批評，甚至指責。

不尋常的是，連普丁都被批評。推特上張貼的連署請願書顯示，來自莫斯科、聖彼得堡和科爾皮諾（Kolpino）等18個市政區的民意代表周一要求普丁下台。

專家說，普丁如今面臨與日俱增的壓力，要以武力回應。有影響力的俄羅斯民族主義者和好戰者愈來愈強烈地要求，採取激進手段，包括全面動員，還有加強打擊烏克蘭民用基礎設施等，有些人甚至建議，乾脆動用戰術核武。

巴爾巴辛說，整體而言，俄羅斯主戰分析家和相關人士顯然出現了恐慌情緒。至今克宮始終不願大規模動員俄軍。而俄羅斯觀察家認為，普丁不太可能大動員，因為他明白，這很可能會證明，自己不得民心，甚至可能被認為，他承認所謂的「特殊軍事行動」其實就是開戰。