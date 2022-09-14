看好疫後民眾更重視健康生活、戶外運動風氣盛行，加上低碳環保及永續發展已成趨勢，雄獅旅遊攜手臺灣鐵路管理局獨家推出全新「兩鐵旅遊列車」特色行程，即將於10月21日正式啟航，主打「大交通靠火車，小交通靠鐵馬」的新臺灣旅遊模式，無論是親子族群、家族出遊及學校社團等，皆可來趟說走就走的單車之旅，首波鎖定花東3日及環島7日行程，並計劃於明年推出夏令營及冬令營，期望掀起一股國內單車旅遊風潮。

臺灣鐵路管理局表示，為推展臺灣鐵道觀光，臺鐵局打造多元觀光車隊，推出鳴日號、鳴日廚房及藍皮解憂號等觀光列車，隨國內單車旅遊盛行且配合政府推動減碳政策，今年攜手雄獅推出「兩鐵旅遊列車」，結合交通部觀光局16條多元自行車路線設計豐富行程，期待國境開放後，藉由兩鐵列車把臺灣之美推廣至國際，成外籍旅客遊臺選擇。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅長期致力於運動旅遊發展，從高爾夫、滑雪、登山、路跑到單車，皆有規劃多元國內外主題旅遊產品。進一步觀察發現，臺灣具備發展單車旅遊的絕佳優勢，不僅環島車道建構完整、四季氣候宜人，還享有「單車王國」美譽，因此將鐵道與鐵馬結合詮釋出「兩鐵旅遊列車」，運用火車縮短長距離移動，安排適合單車騎乘路段，兼顧舒適安全性及ESG旅遊概念，勢必能再創臺灣鐵道旅遊新局，相關行程也已榮獲中華民國旅行業品質保障協會「2022金質旅遊行程」肯定。

「兩鐵旅遊列車」運用莒光號自行車車廂進行編組，5節「人車同行車廂」，每節車廂內有16個座位與15個車架，另附掛1節「客座車廂」有52個座位，整列共132個座位，車體上繪有兩鐵專屬LOGO，取自英文Bicycle Train字首，串聯速度感、環島、單車、軌道意象；內部則與維他露基金會合作進行彩繪，增添車廂活潑氣息；行程設計上利用兩鐵專列優勢，停靠三姓橋、隆田及東里等特色小站，結合火車人車同行設置及列車站點皆設有單車牽引道，方便旅客帶著單車移動輕鬆出遊。

首波「兩鐵旅遊列車」特色行程推出花東3日及環島7日遊，共有「單車團」、「休閒團」及「電輔車團」3種團型，提供旅客多元選擇，安排市場最高規格領騎團進行導覽解說，還有隨團維修技師、保母車及行李接送服務等一應俱全，以及提供價值高達38,000元頂級平把公路車騎乘，贈送兩鐵水壺、兩鐵騎乘證書等好禮。

花東3日行程精選花東縱谷必訪3大自行車道，包括約為48個大安森林公園大的「大農大富平地森林園區」、亞洲唯一橫跨兩個板塊的「玉富自行車道」、全臺第一座自行車專用道「關山環鎮自行車道」，行程還會探訪古老馬太鞍部落一嚐阿美族料理，體驗搗麻糬樂趣；晚上入住「天下第一神仙湯」美名的五星日暉渡假村及蜜滋賀溫泉飯店，一邊泡湯、一邊舒緩運動後疲勞身心，每人最低價13,900元起。

若想輕鬆達成單車環島心願，環島7日行程就是不可錯過的選擇，沿途將騎車行徑「十七公里海岸線」、「東豐鐵馬道」、「大鵬灣自行車道」、「宜蘭三奇美徑」、「舊草嶺隧道」等知名路線，一次網羅單車環島口袋名單，列車也特別安排緩行台東瀧溪至金崙段，帶旅客領略迷人山海風景；住宿則安排4晚主打單車友善的「福容飯店」，提供有自行車維修站、專屬停放空間等服務，最後一日還會舉行澎湃慶功宴，贈予每位旅客木作雷雕紀念品，每人最低價27,800元起，報名「單車團」還可獲市價1,580元MIT臺灣製造的兩鐵專屬車衣。 此外，旅途中的單車補給品也是「兩鐵旅遊列車」行程亮點，蒐羅臺灣各地知名美食及原民創意小吃，包含花蓮飛魚卵香腸、玉里麵、橋頭臭豆腐、大坡池豆包、台南周氏蝦捲、原民炙烤山豬肉，以及花蓮鶴岡文旦、礁溪溫泉番茄、赤科山金針花氣泡水等，更祭出專人現煎牛排，讓旅客於運動後迅速補充豐富蛋白質。