中鋼(2002)8月營收362.70億元，年減13.05%、月減7.37%，符合預期。原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一，法人維持中鋼中立的投資建議。中鋼將在本周下半周開出10月盤價，在大陸鞍鋼、寶鋼10月皆開出平盤價，加上即將進入第四季旺季之際，法人評估，中鋼10月盤價也有望開出平盤，為鋼市落底帶來正面訊號。

中鋼本周一再度衝上29.9元除息後新高價後，30元關卡僅一步之遙，周三受大盤頹勢，收跌1.68%報29.3元，5日線失守。

法人認為，中鋼8月營收受到盤價持續下跌影響而下滑。目前鐵礦砂價格在每公噸100美元左右整理，原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一，大陸需求能否回升預期將是鐵礦砂價格能否守住100美元的關鍵因素。

鋼品報價跌幅趨緩，且大陸主要以汽車、房地產為主要用鋼產業，雖然疫情仍持續干擾，但受官方推出振興及保供應政策支撐，法人看好用鋼需求有望逐步回升。

中鋼盤價來看，中鋼9月內銷盤價仍以每公噸下跌新台幣1000元開出，主要考量目前仍有低價鋼品銷往台灣並達到庫存去化目標。然中鋼第三季鋼品盤價跌幅漸收斂，雖然大陸房地產需求疲弱，部分法人對下半年鋼市看法保守，但隨著金九銀十傳統旺季到來，亦有法人樂觀預期鋼鐵業下半年營運可望先蹲後跳，第四季營運逐月往上。

本周下半周中鋼將公布10月、第四季盤價，業界均盼釋出正向訊號。在颱風侵襲南韓浦項鋼鐵，暫停包括高爐在內的生產設施運作下，中鋼董事長翁朝棟表示，評估鋼價向上的速度將加快。近期大陸鞍鋼、寶鋼10月皆開出平盤價，在即將進入第四季旺季之際，法人評估，中鋼10月盤價也有望開出平盤，為鋼市落底帶來正面訊號。