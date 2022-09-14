國發會發布最新報告，台灣將在2025年正式進入超高齡社會，高齡化現象使退休議題持續發燒，個人退休金規畫更顯重要，根據截至8月底的統計，台股股利率近4.84％，較其他股市更誘人，且近五年現金股利呈現穩定派發，連帶台股高股息ETF備受青睞，成為退休理財存ETF利器。

財富管理專家表示，基金與ETF投資因進入門檻較低，投資方式相當便利，受到不少民眾做為退休金準備的工具，為確保退休後的生活品質，穩定的現金流更顯重要，也愈來愈重視存股投資，但挑選台股高股息ETF，除留意股利率外，並非每個產業都有超高股息率，建議辨別ETF投資組合差異，挑對產業投資，才可獲得真高息，甚至兼顧成長性。

ETF追蹤指數的指數審核時間點，對於是否能精準卡位高息也相當重要，可多加比較考量，選出具有高息與穩定成長特性的ETF，來作為退休理財投資利器。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志指出，從存股的角度來看，高息股的誘因除穩定領息外，跟漲抗跌特性也是重點，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，可做為長期理財工具。

以群益台灣精選高息ETF（00919）來看，由於每年台灣所有企業皆需在5月20日前完成當年度股利宣告，因此追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審核，以期在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整，精準卡位全年高息。

第二次指數審核落在12月底，篩選當年度前三季已公佈EPS成長率高的公司，超前佈署隔年極具股息及股價成長潛力股票，有助兼顧收益與資產增值契機。