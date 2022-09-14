國高中早自習新制從9月開學已實施，但卻有一些學校未落實，教育部長潘文忠今天表示，絕不允許學校巧立各種名目要學生提早到校，教育部會強力執行政策，一旦接獲檢舉，將逐案查核，直到學校改善為止。

教育部從這學期實施早自習新制，學生早上第一節課開始前到校即可，但台灣青年民主協會今天公布調查指出，5成高中生、8成國中生認為所屬學校未落實這項新制。

教育部今天舉行部務會報，會前接受媒體採訪表示，將貫徹早自習新制，會結合地方政府，進行定期或不定期查核，如果學校經輔導仍未改善，私立學校將依《私立學校法》懲處，公立學校則相關人員會依考績辦法來處理。

潘文忠表示，許多高中的學生來自跨學區，他們一早要通勤，如果不落實早自習新制，將影響到他們的休息機會。教育部會強力執行這個政策，國教署也設有民意信箱，一旦接到投訴，將逐案查核到學校改善為止。

此外，111學年普高和技高學生在相同時間上傳學習歷程檔案，但技高三年級學生卻同時面臨統測，身心俱疲。潘文忠說，112學年，普高學生上傳學習歷程檔案的時間不變，而技高學生上傳的時間則可以延後到統測後兩周。

再者，去年嘉義有代理教師在朝會時被校長公然羞辱，最後自殺身亡。潘文忠說，兼任、代理、代課教師聘任辦法，是依循《教師法》的授權而訂，因此代理教師的待遇也可根據《教師法》的精神來處理。

潘文忠進一步指出，今年5月高中以下兼任代理、代課教師聘任辦法做了修正，代理代課教師若受了委屈，可以參照《教師法》進行申訴；同時，他們也可以參加勞保、健保及就業職災保險，並可依勞保提撥退休金。不過，教育部將和地方政府合作，進一步精進代理代課教師的權益。

至於境外生入境的部分，潘文忠說，目前申請入境的境外生中，學位生有1萬2000人、非學位生有7000人，其中1萬7000人已入境，進行得還算順利。

潘文忠進一步指出，指揮中心現在規定每周入境人數5萬人，不過境外生不受此限，只要提出入境申請，買好機票，就可前來台灣就學。如果同一時段有比較多境外生入境，教育部也會有防疫巴士將他們從機場送到檢疫場所，而目前，有127的境外生申請入住集中檢疫所。