中央流行疫情指揮中心今（14日）、昨（13日）連續兩日公布國內新增的COVID-19確定病例，分別是49540例和46795例本土個案，顯見中秋節後疫情有升溫趨勢。萊爾富觀察，最近一週的快篩試劑銷量也較前一週成長近3成，民眾對於快篩試劑的詢問也有增加，因此推出優惠。

為便利民眾採買快篩試劑的需求，目前萊爾富除了販售政府提供的(家用型1入)亞培抗原快篩檢驗套組之外，也持續引進(5入)900元羅氏抗原自我檢測套組、(1入裝)福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組、(5入裝)福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組、(家用型1入)銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑、(2劑裝)集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒，以及(家用型10入)亞培抗原快篩檢驗套組等快篩商品，提供民眾便利選購。

此外也有優惠，自即日起至10月18日前，銳偵Rapigen新冠病毒快篩試劑(售價200元／1入裝)特價150元、集克家用新冠病毒抗原快速檢測試劑盒(售價350元／2入裝) 特價250元、福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組(售價175元／1入裝)，一次買3盒特價499元，現省26元，一次購買5入裝檢驗套組，售價875元，則享優惠價799元，另外(家用型10入)亞培抗原快篩檢驗套組(售價1800元／10入裝)也享特價1699元，實際販售將依各門市庫存為主。