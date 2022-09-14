韓星李政宰在第74屆艾美獎，憑藉風靡全球的《魷魚遊戲》不負眾望奪下最佳戲劇類影集男主角獎，同時該作導演黃東赫也拿下劇情類劇集最佳導演獎，2人成為首次獲得該2獎項的亞洲人及非英語系劇集主演，李政宰難得出席盛會，特意帶集團千金女友林世玲走紅毯，結果台灣粉絲意外發現女友外貌神似賈靜雯。

李政宰攜女友林世玲登上艾美獎紅毯拍照，女方穿著削肩純白晚禮服，氣質典雅大方。不少網友看到曝光照片，都笑說不管長相或神韻，神似台灣女神賈靜雯，連女神弟弟衛斯理看到也嚇到說：「看到照片第一秒還以為自己在看世紀娛樂新聞」於是在IG轉發：「安內咁厚(這樣好嗎)」，還不忘標註姐姐IG帳戶。

而後來賈靜雯本尊，見到兩人的相似程度後，也嚇到轉傳弟弟衛斯理IG限動，並表示「咦！自己看到也『下』一跳」，不過起初女神驚訝時打錯字，而在下一秒，賈靜雯察覺有誤後，才又笑說「嚇到打錯字」，還配上哭臉表情符號，反應非常逗趣、可愛。

賈靜雯看到後也嚇一跳。（賈靜雯IG限動）

而李政宰的認愛8年的女友林世玲也遭起底，她是韓國食品公司「大象集團」千金，家中坐擁超過百億新台幣，前夫還是三星電子副會長李在鎔。她和李政宰是在2010年傳出緋聞，直到2015年被媒體拍到才公開認愛，作為女友其實5月法國坎城影展便曾愛相隨，只是都未公開亮相，一直到這次美國電視圈最高榮譽艾美獎，才同台放閃。