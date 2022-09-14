高雄市勞工局舉辦日商徵才活動。（洪靖宜攝）

台灣日本人會月前拜訪高市府時反映日商人才招募的相關問題，市府勞工局除邀集日商企業主管，舉辦就業服務說明會之外，於14日下午特別選在與「東京」諧音的「東金里」活動中心舉辦，以日商為主的「亮高雄、耀就業」徵才活動。此次徵才活動地點總共有20家日商參與，共有超過265個工作機會，不少求職者在活動仍未開始前就提早前來等候。

高雄市勞工局為了協助許多深耕高雄的日商企業擴大招募人才，特別與台灣日本人會高雄支部合作，於14日在前金區東金里活動中心2樓，舉辦以日商為主的「亮高雄、耀就業」徵才活動。

勞工局局長周登春表示，日前台灣日本人會拜訪市政府，有反應關於缺工、缺原產的問題後，勞工局就積極跟對方研議辦理，這次這場徵才活動一共有20家日商，提供265個工作職缺，過往徵才活動都是區域性，這是難得針對特定企業，吸引滿多求職者，周登春也說，近期很多年輕人說要到國外求職遇上詐騙，倒不如透過正式徵才管道找工作。

此次徵才活動地點特別選在與「東京」諧音的「東金里」活動中心舉辦，其中不乏知名日商企業如雙葉電子、東麗尖端、愛德克等，祭出月薪4萬元以上AI程式設計師、技術開發工程師及售後服務維修儲備幹部等職缺；其他各日商企業亦提供包括職安人員、品檢技術員、日文儲備人員、生管人員及資深品質管理人員等職缺，平均薪資達3萬7000元。活動仍未正式開始就已經有不少求職者到場等候，也有北漂希望能轉換跑道的鄭先生也特別到場，他說藉由這場徵才也來了解南部職缺狀況及就業市場。