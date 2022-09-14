集結花蓮、台東共8個農會的花東米其鄰農業體驗嘉年華14日登場，現場共50個攤位。（蔡旻妤攝）

集結花蓮、台東共8個農會的花東米其鄰農業體驗嘉年華14日登場，現場共50個攤位。（蔡旻妤攝）

集結花蓮、台東共8個農會的花東米其鄰農業體驗嘉年華14日登場，現場共50個攤位。（蔡旻妤攝）

集結花蓮、台東共8個農會的花東米其鄰農業體驗嘉年華14日登場，現場共50個攤位。（蔡旻妤攝）

為推廣地方特色農遊及美食，台東縣農會14日集結鹿野、關山、池上、成功、長濱及花蓮富里、玉溪等8個農會舉行花東米其鄰農業體驗嘉年華，規畫50個農業攤位，吸引500多名遊客及旅宿業者前往。台東縣農會推廣部主任楊素幸說，原以產米的鄉鎮為主，近年吸引許多鄉鎮農會共襄盛舉。

遊客將紅烏龍鹽、刺蔥葉及種子放入炒鍋，大火拌炒、小火收乾後，倒入缽中研磨成細粉，成為特製香料；由鹿野地區農會輔導的「麗園農場」推出刺蔥鹽體驗，帶領遊客認識香氣獨特的刺蔥。

自北部來的遊客游小姐說，有得吃又有得玩，這樣的活動很讚！除了以品嚐的方式認識台東特色農產品，許多攤位可以自己動手做，進一步認識當地農產，一整天下來收穫滿滿。

東河鄉農會輔導的泰源幽谷獼米推出養生5色米體驗，遊客可將香米、紅米、糙米、黑米及紅藜等5種米類創意混搭，包裝成為精緻伴手禮帶回家。現場50個攤位包括挖蜂王乳、咖啡烘烤、好醋體驗、香草體驗、製米體驗及木虌果等應有盡有，參展攤位發揮創意，呈現出花東最具創新的特色產品。

台東縣農會表示，配合季節推出限定遊程來呈現地區特色，如1月關山鎮推出拔蘿蔔體驗、3、4月花蓮富里行銷梅子配合當地稻草藝術季，8、9月太麻里金針山、花蓮富里六十石山或玉里的赤科山，欣賞澄黃富麗的金針花海，品嚐金針花風味餐等，也可採鳳梨、紅龍果、文旦柚，歡迎民眾透過遊程探訪花東。

台東縣農會透過競賽以農業、食育、教育的深度遊程作為主軸，運用6級化產業串連模式，開發具農業特色體驗活動。楊素幸說，除遊客外，也邀請飯店及民宿業者親身體驗，由旅宿業者推薦給外地旅客，讓全台民眾更認識花東的慢活。