俄烏戰爭爆發後，西方各國對其發動經濟制裁，並承諾降低對俄羅斯能源的依賴，這讓大陸獲得購買便宜能源的機會，專家認為，大陸國家主席習近平與普丁的會面，將加強未來雙方在能源貿易上的合作，以實現互惠互利的目標，且無論戰爭的結果為何，未來俄羅斯的能源政策將以亞洲為主要市場。

路透社報導，大陸是全球最大能源消費國，同時也是煤炭、液化天然氣和原油的最大買家，而在俄烏戰爭後，大陸購買俄羅斯能源的比例也增加許多，從4月至7月進口的俄羅斯原油就比去年同期多了17%。

今年以來，大陸向俄羅斯購買的原油、天然氣、煤炭與電力價值高達436.8億美元（約新台幣1.3兆）便宜的能源幫助北京當局緩解國內的通貨膨脹壓力，因此，大陸對俄羅斯能源依賴程度變高，而俄羅斯在缺少歐洲客戶的狀況下，能源銷售政策已經轉向，以亞洲國家為目標。

瑞士信貸能源分析師Saul Kavonic表示，大陸利用貿易中斷的機會圖利，包括購買正在打折的俄油、液化天然氣，並將額外的使用量高價賣到歐洲，進行獲利豐富的能源交易。

諮詢機構Doshi Consulting負責人Tilak Doshi則說，「無論俄烏戰爭的結果為何，在可預見的未來，俄羅斯不會再以歐洲做為主要能源市場，將能源及大宗商品轉向亞洲的腳步會更快速。」