台灣大合併台灣之星，遠傳合併亞太電信牽涉頻譜超標議題，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義13日親上火線要求合併前頻譜超標、應遵法繳回、重新釋出。

謝繼茂表示，賽局當中不應改變遊戲規則，一切新的改變應該等到超標頻譜繳回後，再調整遊戲規則，中華電信主張，如果頻譜超過最小釋照超頻規定，應繳回重新釋出，這樣做才是合法合理及合情。且相關法規明文規定，政府應堅持信賴保護原則。

郭水義強調，譜若有超標，依法應該繳回，政府必需有高度，重新有效釋出頻譜。

今年電信業兩個重大的合併案，有關頻寬超標所涉頻率過度集中影響市場公平競爭的爭議，係其中最為關鍵的議題。

中華電信表示，自102年起4G、5G行動寬頻業務的四次競標，皆以「公開拍賣+頻寬上限1/3」的規則來維持市場的公平競爭機制，總標金高達3,170億元以上，這個金額超過所有電信業者的實收資本額（約2,500億元），也超過台灣電信服務年營收（約2,800億元），足見頻率絕對是影響行動通信發展與競爭的最關鍵基礎資源。因此對於合併案涉及頻寬超標問題，不僅關乎頻率資源是否過度集中而影響市場公平競爭，同時，法規是否因事後變更及因個案而為不同適用，也考驗頻率拍賣機制的公信力。

對於這次合併案頻寬超標議題的處理，謝繼茂強調，「頻寬超標達最小釋照單位（10MHz）者，應繳回、重新釋出，最能促進頻率的有效運用」，這才是最合法、最合理、最合情的作法。

中華電信表示，頻寬1／3上限是法規明定，其立法目的係為避免國家有限的頻率資源過度集中於單一業者，並為維持市場有效競爭，過去十年所有業者皆恪遵此原則進行頻率競標、轉讓，取得頻率資源，並作為其投資網路建置及演進規劃的基礎條件，以104年亞太與國碁的合併案及111年亞太的低頻頻段轉讓交易案為例，皆是為遵守法規的案例。

謝繼茂說，「無線電頻率使用管理辦法」第12條第1項就頻率之釋出所設1／3的限制，基於依法行政原則、信賴保護原則與斟酌公益應予以遵守，而非直接引用該條第4項之「例外」排除條款，蓋該條第4項的例外適用必須建立在公平競爭沒有頻率過度集中的基礎上，而且公共利益與頻率使用效率必須要有具體客觀的證據，方能排除該條第1項頻寬1／3的限制，以符合法規的要求。

中華電信表示，相關業者於合併後，頻率資源將獲得大幅增加，以台灣大合併台灣之星為例，6GHz以下總頻寬由170MHz增加至270MHz，大幅增加了約六成，而用戶數則概略由710萬增加為980萬，增加四成左右，也就是台哥大將有比合併前更充裕的頻寬條件來提供服務，用戶服務品質、頻率使用效率皆可獲得提升，業者競爭力也增強，沒有理由再要求主管機關允許其頻寬超標。

再者，低頻段電波傳播特性的優勢非其他頻段可替代，影響4G／5G服務競爭甚鉅（行動通訊數據連線品質客訴來自室內因素的占比達70%以上），若允許超標將造成關鍵資源的失衡，在4G、5G都需要低頻段的時候，這低頻10MHz的黃金頻段，將形成限制競爭的不利益。

另方面遠傳與亞太合併案亦存在28GHz頻段超頻160MHz的問題，若此時合併案申請人全部要求依無線電頻率使用管理辦法第12條第4項第2款，以電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化，而將其合計頻寬直接排除該條第1項的限制，猶如將例外規定當成合併案帝王條款，將超頻就地合法化，極不合理。

台灣行動寬頻業務頻率歷四次競標釋出，五家業者也都參與其中並充分尊重也完全信賴政府的競標規範，102年起的四次競標，合計付出了超過3,170億元的高額標金。中華電信認為，維持法定1／3上限不僅是維護市場公平、有效競爭的必要作為，也是政府對於參與競標業者應有的信賴保護。

中華電信呼籲主管機關應嚴肅正視合併案之頻寬違規超標議題，合情的對待中華電信長久信賴政府之競標規則所為的法遵努力，共同維護法律的信賴保護及公平原則，齊心捍衛國家頻率拍賣機制的公信力。

中華電信強調，本次合併案頻寬超標應予嚴肅處理，並就超頻達最小釋照單位（10MHz）者應繳回，再依拍賣機制重為分配，透過公開、公平、公正的規則，以市場機制為依歸，讓最能發揮效益的業者取得頻率資源，才是最能促進頻率有效運用的方式。