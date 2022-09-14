全球電源管理廠台達電(2308)子公司碇基半導體今(14)日宣布已完成新一輪新台幣4.56億元增資合約簽訂，獲得力智電子(6719)、中美矽晶(5483)及日商羅姆半導體(Rohm)入股，與台達電等建立策略合作關係，碇基半導體總經理邢泰表示，與力智電子、中美矽晶及羅姆半導體(Rohm)策略聯盟，將使我們在材料、控制IC設計、應用和系統解決方案等建構全面性的整合能力，並加速打造具有更高競爭力的GaN技術應用。

隨著第三代化合物半導體技術演進，新興應用激增，碇基半導體原為台達電第三代化合物半導體先進元件研發團隊，專注於第三代半導體氮化鎵(GaN)技術用於開發功率半導體，碇基的GaN解決方案包括領先行業的離散元件產品、系統封裝(SiP)和系統單晶片(SoC) 組合，公司今天宣布已完成新一輪4.56億新台幣的增資合約簽訂，且在這次增資的同時，獲得力智電子(UPI)、中美矽晶及日商羅姆半導體(Rohm)入股，與母公司台達電等建立策略合作關係，藉由上下游垂直整合，加速GaN功率半導體技術的發展。

碇基GaN解決方案具有卓越的品質、可靠度和耐用性，已通過應用於台達電源系統的嚴格檢驗，且碇基也透過持續內部的系統優化與技術提升，給予客戶得到最理想的服務；邢泰剛表示，氮化鎵(GaN)可提供更高效率、更低功耗和優異節能優勢，圍繞GaN新技術的演進，相關生態系統正在不斷發展，新應用也不斷湧現，我們與力智、中美矽晶、羅姆等業界先進成為戰略合作夥伴，並獲得台達持續在內部事業單位中孕育與碇基合作的可能性，這樣組合將使我們能夠在材料、控制IC設計、應用和系統解決方案等面向，建構全面性的整合能力，並加速我們打造出具有更高競爭力的GaN技術應用。

在完成此次增資後，碇基半導體股本將由原本的4億元增加至8.56億元，台達持股則降至70%。

台達電表示，台達長期致力於提升電力電子核心技術以滿足全球電源市場需求的承諾，不但能協助碇基提高生產能力、為不斷增長的GaN市場迅速提供更完整服務，更將進一步加快消費電子、電信和汽車市場的先進技術和產品開發，對碇基而言，將是成長的關鍵動力，也同時加速電源技術的創新，為實現永續發展做出實際貢獻。