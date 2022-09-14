南韓股市周三大幅下滑；美國通膨率高於預期，加深了對聯準會大幅升息的擔憂。韓元匯率也大幅下跌。

周三南韓KOSPI指數收跌38.12點或1.56%，為2411.42點。成交量為中等的4.54億股，總成交金額為7.53兆韓元(約54.1億美元)。

外資賣超1630億韓元，機構投資人賣超2400億韓元，散戶買超3900億韓元。

NH投資證券分析師Cho Yeon-joo說，高於預期的美國CPI，消除了市場對聯準會轉向的預期。另一方面，聯準會收緊政策在打壓通膨方面，已被證明為無效，人們則越來越擔心政策失靈將導致經濟衰退。

分析師們堅信，聯準會在本周會升息75基點(3碼)，部分甚至認為會升息100基點(1個百分點)。

以三星電子和現代汽車為首的南韓股市全面下跌，三星跌2.24%，報5.7萬韓元，現代跌1%，報19.8萬韓元。

跌幅最大的包括入口網路營運商Naver和生物製藥公司賽特瑞恩(Celltrion)，前者跌3.56%，報23.0萬韓元，後者跌3.49%，報18.0萬韓元。

韓元匯率跌17.3韓元，收於1美元兌1390.90韓元，為近13年來首次跌破1390關卡。