碇基於今日完成4.56億新台幣的增資合約簽定，中美晶(5483)透過認購部分股權建立策略結盟，以期在快速成長的GaN市場中積極擴大供應鏈。

中美晶(是全方位的綠色能源整合供應商，同時也是全球前三大矽晶圓製造商-環球晶圓股份有限公司(環球晶圓,6488)的母公司。碇基半導體股份有限公司(碇基)為台達電子工業股份有限公司(台達電,2308)之子公司，是專注於第三代半導體氮化鎵（GaN）技術用於開發功率半導體的領導廠商的GaN市場中積極擴大供應鏈。

奠基於母公司台達電(2308)之電源管理與散熱解決的深厚經驗，碇基積極投入化合物半導體領域，應用先端技術生產高品質、高效能之Distcrete GaNFET、SiP/ Module、SoC Device，積極切入高壓電源應用市場。在化合物半導體領域中，上游晶圓品質與供應的穩定性為關鍵因素，然而由於其製程複雜與技術困難，化合物半導體晶圓的取得仍是一大挑戰。

中美矽晶集團旗下半導體子公司環球晶圓為上游晶圓材料供應商，為世界第三大、全台第一大矽晶圓製造商，具有優秀的研發團隊與關鍵的專利技術，積極跨足化合物半導體晶圓材料領域，在SiC 與GaN的技術開發已取得優異成果，此策略結盟可發揮上下游材料供應互補的綜效。

中美矽晶近年來積極拓展半導體材料產業，並在各環節建立關鍵布局，除了獲利能力、技術力、與國際半導體客戶關係極優的半導體晶圓供應商環球晶圓外、也透過轉投資世界第二大砷化鎵代工廠宏捷科(8086)、專精半導體先進製程特殊氣體的台特化(4772)、車用二極體模組朋程(8255)，與生產高效能GaN功率轉換元件的Transphorm(NASDAQ：TGAN)，建立材料、IC 設計、代工、封裝的垂直整合產業鏈，產品守備範圍更橫跨第一代 (矽)、第二代(砷化鎵)、第三代半導體(SiC/GaN)與特殊氣體。此次入股碇基，中美矽晶集團在化合物半導體的戰略布局將更為堅實、奠定其市場的獨特地位、擴大領先優勢。