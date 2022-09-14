台南市南區西門健康立體停車場啟用，市長黃偉哲等人剪綵。（洪榮志攝）

台南市南區西門健康立體停車場啟用，市長黃偉哲等人剪綵。（洪榮志攝）

台南市政府向中央爭取9座前瞻立體停車場建設經費，第一座的南區西門健康立體停車場，今天完工啟用，即日起開放民眾免費試停，預定10月1日開始收費。市長黃偉哲表示，上任將近4年，共增加3萬多格汽車機停車位。

黃偉哲指出，市府從2019年起積極爭取閒置土地增設路外停車場以來，全市的汽機車停車格位，從2018年底的11萬5665格，增加到今年第二季的14萬7352格，整體成長率22.7％。

其中，西門健康立體停車場更是首座完工的前瞻立體停車場，鄰近五妃廟、藍晒圖及新光三越百貨等人車密集區域，因生活機能完善，周邊住商發展熱絡，停車需求殷切，經立委林俊憲協助向中央爭取建設經費，總工程經費9300餘萬元，中央補助4760萬元。

市府交通局長王銘德也說，西門健康停22立體停車場位於南區西門路、健康路交叉口，面積1236平方公尺，為地上4＋1層的立體停車場，共設置汽車位102格，以及利用畸零空間設置的機車位18格，相較原有的平面停車場增加70格汽車位與18格機車位。未來委外經營後，還將導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質。