許多新兵入伍時最怕的就是遇到兵變，被困在軍營中一點挽回的機會都沒有。日前一名即將入伍的阿兵哥上網哭訴，自己才剃了大平頭就被女友嫌醜，甚至揚言要找其他男生玩，種種跡象都讓原PO充滿不安全感，深怕會綠光罩頂，而貼文曝光後，也引來許多老學長苦勸。

原PO在校園論壇「Zuvio」發文表示，自己在入伍前兩天就先剃了個大平頭，沒想到女友看了卻說：「本來外表還算及格，現在是完全死當」，讓原PO感到相當鬱卒，且在等待入伍令的期間，女友已經講了不下10次，「你不在的時候我會找男生來玩」，原PO納悶，女友是不是在暗示些什麼？

不僅如此，原PO曾和女友表示，若部隊裡同寢有人確診，他就必須返家隔離，這樣就可以有更多時間陪伴女友，沒想到對方卻一口回絕「拜託不要」，讓原PO瞬間心碎滿地，懷念當初那個嘴甜的女友，直說：「想到之後要跟一群男生整天膩在一起，吃難吃的飯菜，還要被操、被罵，如果女友跑掉，我真的會活不下去！」

崩潰的原PO擔心會被兵變，因此一直非常抗拒入伍，而這篇抒發心情的文章曝光後，也引來許多退伍的老學長留言回應，「4個月都不能堅持？」、「台灣男生真悲哀，當個兵也要怕女友跑掉」、「孩子別怕，去當兵回來會看開很多事」，另外也有不少網友苦勸，最好先分手再入伍，「與其一直疑神疑鬼折磨自己，倒不如果斷結束感情」、「當個兵就可以知道對方是否真情，聽起來賺爛」。